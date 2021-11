Volume doprava. Toto jsou prý nejhlasitější mobily roku 2021

Potřebujete telefon, který má opravdu vysokou hlasitost při přehrávání hudby nebo při vyřizování hovorů skrze reproduktor(y)? Nepatří to úplně mezi nejběžnější kritéria, ale pro někoho to může být skutečně důležité. Odpověď na otázku, který mobil má při přehrávání nejhlasitější reproduktory, můžete po chvilce googlení najít na nejednom místě. Jedním z nich je také server GSMArena, kde redaktoři (ponovu) testují maximální hlasitost u chytrých telefonů od loňského roku a nyní zveřejnili žebříček TOP 10 přístrojů uvedených na trh v roce 2021.

Kdo by na prvním místě hledal giganty jako Samsung, Apple nebo Sony, ten by byl vedle. Tabulce s nejvyšší hlasitostí (jde skutečně jen o hlasitost, nikoli kvalitu atd.) vévodí telefon ZTE nubia Red Magic 6, následovaný přístrojem Infinix Note 11 Pro. Na celou současnou TOP 10 za rok 2021 se můžete mrknout v obrázku (čím je hodnota blíže nule, tím hlasitější reproduktory jsou) a kompletní metodiku testu a porovnání mobilů i z jiných let najdete v samostatném článku. Ve widgetu je možné pustit si i konkrétní znění zaznamenané na rekordér. Za poslední téměř dva roky se v čele tohoto žebříčku drží ASUS ROG Phone II.

Jak moc vám záleží na hlasitosti mobilu?

Zdroj: GMSArena