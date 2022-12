Máte slabý zvuk z TV? LIDL zlevnil svůj stereo 2.0 soundbar

Black Friday, Cyber Monday a další “tradiční” podzimní slevové akce jsou pro letošek za námi, což ovšem rozhodně neznamená, že by se přestaly zvýhodněné ceny objevovat. V zajímavých slevách na elektroniku pokračuje mimo jiné i e-shop LIDLu, který má nyní v akci stereo soundbar vlastní značky Silvercrest. Jeho původní cenu 1 499 Kč srazil přesně o třetinu na pěkných 999 Kč. Cena je platná do 11. prosince, případně do vyprodání zásob.

Silvercrest Soundbar stereo 2.0, jak zní celý název produktu, nabídne RMS výkon 2x 15 wattů. Výstupní zvuk je možné prohnat přes šest režimů ekvalizéru (film, hudba, dialog, film 3D, hudba 3D a dialog 3D), přičemž každý má ještě i nastavení výšek a basů. Šikovné je, že soundbar má nejen bezdrátovou konektivitu Bluetooth 5.0 a možnost pevného připojení přes HDMI a optický kabel, ale také klasický AUX vstup s 3,5mm jack zdířkou. To se může v mnoha domácnostech hodit. K tomu je k dispozici i USB zdířka.

Rozměry kompletně černého reproduktoru jsou zhruba 554 x 77 x 87 milimetrů, hmotnost cca 1 520 gramů a je možné jej namontovat i na stěnu. V balení je dálkový ovladač a kabely pro všechny zmíněné možnosti zapojení zvuku.

Stačil by vám takový soundbar? Případně proč ne?