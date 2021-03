Nearby Share se dočká dvou novinek pro efektivnější posílání souborů

Funkce Nearby Share neboli Sdílení nablízko, kterou Google nedávno vyvinul jako obecný nástroj pro přímé posílání souborů mezi Android telefony, zřejmě brzy dostane dvě zajímavé vychytávky. Ty by měly usnadnit život všem, kteří potřebují posílat obsah hromadně. A to jak ve větším množství souborů, tak i do většího množství telefonů naráz. Nearby Share podle všeho zavede posílání více příjemcům a současně umožní odesílání celých složek.

Google's Nearby Share is preparing to add group transfer support. Right now, it seems you'll be able to connect to a maximum of 4 other devices but can only transfer to 1 at a time. I was able to get it to let me try connecting to two devices but it then fails immediately. pic.twitter.com/8tuaGPUyB6

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 12, 2021