Jak sdílet cokoliv s Google Nearby Share. Rychle a jednoduše

Uživatelé Androidu již dlouho volali po možnosti sdílet soubory napřímo ve svém okolí. Už mnoho měsíců víme, že Google pracuje na plnohodnotné konkurenci pro Apple AirDrop, který funguje na jablečných zařízeních. Nyní je Google Nearby Share alias „Sdílení nablízko“ konečně tady a hned v úvod můžeme prozradit, že konkurenční řešení blednou závistí.

Celý ekosystém služeb Google se opírá o sdílení a kolaboraci, což funguje skvěle dokud jste připojeni k internetu. Občas nastanou situace, kdy by bylo příhodné mít možnost sdílet data napřímo mezi zařízeními. Někteří výrobci sice vyvinuli svoje proprietární řešení a existují i aplikace, které takovou funkcionalitu nabízí. Pokud se však jedná o interakci mezi dvěma uživateli, respektive dvěma zařízeními, potřebujeme kompatibilitu na obou stranách a v tom bývá kámen úrazu.

pro animaci klikni

Jednotný standard napříč celým ekosystémem Android tak bude k nezaplacení. Google Nearby Share má navíc ambice vydat se i za hranice mobilní platformy Android. Pokud se Googlu podaří službu doladit, tak má šanci stát se jakýmsi zlatým standardem a mostem mezi všemi platformami a operačními systémy.

Sdílení nablízko už brzy a skoro pro všechny

Google Nearby Share provázel dlouhý vývoj. Vývojáři argumentují tím, že vyvinout službu, která bude spolehlivě fungovat na každém z tisíců modelů Android telefonů prostě zabere čas. Proto přenos mezi zařízeními začne vždy takzvaným „podáním ruky“ kdy dojde k výměně informací o tom, jaké technologie přenosu jsou na obou stranách k dispozici. Každý telefon je vybaven Bluetooth a ten se proto používá jako základní forma komunikace. Pokud jsou k dispozici rychlejší technologie jako Wifi Direct nebo Wifi hotspot, tak datový přenos proběhne vždy tím nejrychlejším dostupným způsobem. Google také myslel na bezpečnost a kontaktní údaje uživatelů se vždy přenášejí v zašifrované podobě. Svoje soukromí můžete zvýšit i změnou názvu vašeho zařízení, kterou lze provést velmi jednoduše.

Google Nearby Share bude v první vlně dostupný na vybraných zařízeních Pixel a Samsung Galaxy. V řádu týdnů se má podpora rozšířit na zařízení s verzí Android 6.0 a výše. Podpora naštěstí nezávisí na aktualizaci samotného operačního systému. Pro aktivaci nové funkce je třeba mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Služby Google Play (Google Play Services). Nejsme tak odkázání na výrobce zařízení.

Jak můžu „Sdílení nablízko“ použít?

Pro uživatele vše funguje tím nejpřirozenějším způsobem.

Na odesílajícím telefonu:

V menu sdílení se Androidu objeví ikona „Sdílet nablízko“. V nabídce „Viditelnost pro okolí“ můžete nastavit, jak budou váš telefon vidět ostatní. Volit lze mezi viditelností pro všechny, jen vybrané kontakty nebo plně skrytý režim, kdy vás nevidí nikdo. Pokud máte vše nastaveno telefon si to pamatuje a znovu se již neptá. Následně začne telefon vyhledávat další zařízení v okolí.

Na přijímajícím telefonu:

Na druhém telefonu vyskočí notifikace informující o tom, že v okolí je zařízení, které nabízí sdílení. V tento moment je vaše zařízení pro odesilatele ještě skryto. Až pokud na tuto notifikaci kliknete, tak se sdílejícímu telefonu teprve zviditelníte a on vás bude z nabídky schopný vybrat. Poté budete dotázáni, zda chcete přijmout sdílený obsah. Až se sdíleny obsah přenese na váš telefon, tak dojde automaticky k jeho otevření. Fotky se zobrazí v aplikaci pro fotografie nebo se otevře nasdílený odkaz ve webovém prohlížeči a tak dále.

Pokud by něco nefungovalo, tak koukněte do oficiální nápovědy pro Sdílení nablízko.

Pokud chcete mít jistotu, že Sdílení nablízko bude vždy probíhat bez využití mobilních dat, tak je třeba to nastavit. Google totiž vybírá ze všech dostupných technologií a některou datovou komunikaci či velmi malé soubory může poslat i přes mobilní data. Pokud jsem na obou zařízeních zapnul nejvíce restriktivní režim přenosu „bez internetu“, kdy telefonu zakážete použít i lokální Wi-Fi síť (do které byly oba telefony připojené), tak se odesílající telefon sám odpojil od routeru a vytvořil Wi-Fi hotspot pro druhý telefon. Přenos tak pořád probíhal slušnou rychlostí ve srovnání s použitím základního Bluetooth. Všechno toto proběhlo automaticky a běžný uživatel by krátké odpojení od lokální Wi-Fi sítě ani nezaznamenal. Na tomto testu je vidět, že telefon skutečně při každém přenosu inteligentně volí nejlepší dostupnou technologii.

Sdílení na blízko budete milovat nejen v lese a na dovolené

V každé restauraci a kavárně je dnes Wi-Fi, ale veřejným sítím není radno slepě důvěřovat, protože nikdy nevíte, jak bezpečná ona síť je. Možnost přenést soubory napřímo mezi zařízeními je k nezaplacení. Přímé sdílení přijde vhod i pokud máte malý datový limit. Pokud potřebujete sdílet velké soubory o velikosti mnoha gigabajtů je pak Sdílení nablízko už jasnou volbou skoro pro každého. Nová funkce také jistě zachrání nejeden výlet nebo dovolenou, kde je špatné datové pokrytí případně drahý roaming. Nasdílet vaše zážitky s kamarády, tak už nebude žádný problém.

Jak začít používat Nearby Share hned teď?

Naše testování probíhalo za použití telefonů Pixel 3a a Nexus 5X. Většina uživatelů zatím k nové funkci nemá přístup, takže bylo třeba přihlásit telefony do beta programu a nainstalovat Google Play Services v nejnovější betaverzi. Nedoporučujeme to zkoušet s vaším hlavním telefonem, jelikož telefon může být nestabilní nebo se snížit výdrž na baterii. Pokud ale přesto chcete Nearby Share používat mezi prvními, tak přihlásit k testování betaverze Google Play Services se může každý přímo v Play Store. Po pár minutách bude možné nainstalovat poslední betu a Sdílení nablízko se vám záhy objeví v telefonu. Najdete ho v Nastavení > Google > Připojeni zařízení > Sdílení na blízko. Pro snadný přístup můžete použít ikonu, která se objeví v rychlých nastaveních po stažení notifikační lišty.

Přiznám se, že jsem byl z počátku skeptický a nečekal od Google Nearby Share mnoho. Podobné pokusy tu již byly a nedopadly příliš úspěšně. Někteří možná ještě pamatují na Android Beam. První dojmy z používání, ale značně předčily má očekávání. Celá služba je postavena na robustním technickém základu a má velmi intuitivní uživatelské rozhraní. Myslelo se i na možnosti pro nastavení soukromí a bezpečnost.

Opravdová revoluce přijde až Google dokončí implementaci „Sdílení nablízko“ v prohlížeči Chrome. Na té se již také pracuje. Otevřou se tak dveře i pro pohodlné sdílení mezi platformami Windows, Mac, Linux potažmo Chrome OS. V oběhu dnes kolují miliardy zařízení se systémem Android a další miliardy instalací prohlížeče Chrome. Síla takové uživatelské základy je obrovská a pokud Google neudělá fatální chyby, tak je šance na všeobecné prosazení Nearby Share opravdu velká.

Jak využijete Sdílení nablízko v Androidu?

Zdroj: Google