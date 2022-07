Testujeme elektro koloběžku NAVEE N65. Máte k ní dotazy?

Po hodně dlouhé době (budou to za pár dní přesně tři roky) se v redakci Světa Androida objevila na testování elektro koloběžka. Naskytla se nám příležitost vyzkoušet stroj NAVEE N65, který se chlubí například dojezdem až 65 kilometrů, výkonem 500 W, kombinovanými brzdami nebo schopní zdolat až 25% stoupání. Jako tradičně máte možnost promluvit do výsledné podoby recenze tím, že do komentářů přidáte vlastní tipy, které aspekty produktu by vás nejvíce zajímaly.

Elektro koloběžka NAVEE N65 – základní parametry

maximální dojezd 65 km

maximální rychlost 25 km/h (tři rychlostní stupně)

maximální stoupání 25 %

výkon 500 W

pneumatiky 10″ nafukovací

brzdy přední EABS a zadní kotoučová

baterie 48V 12,5 Ah

maximální nosnost 120 kg

hmotnost 23,5 kg

Koloběžku NAVEE N65 v Česku v tuto chvíli neprodává žádný tuzemský distributor, ale je k objednání například na serveru Geekbuing za cenu cca 14 tisíc Kč. Je v ní započítáno i dopravné. Distribuční sklad je v Polsku, takže na ni není nutné nijak dlouho čekat.

Co by vás na NAVEE N65 zajímalo?