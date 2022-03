Vítězové na MWC: nejlepší telefon i převratná inovace

Kromě toho, že na veletrhu MWC pravidelně vídáme ty nejnovější technologie se zde udělují také ceny a to hned v několika různých kategoriích. V tomto článku se podíváme na to, kdo vyhrál cenu za převratné inovace v oblasti zařízení (myšleno telefony, tablety a notebooky) a také na to, kdo zvítězil v kategorii telefonů.

Oppo a Apple jako vítězové v kategorii zařízení

Mimo to se na MWC vyhlásila také cena za nejlepší telefon, kterou vyhrál základní iPhone 13, což může být pro někoho trochu překvapující. Do nominace se dostaly také telefony Google Pixel 6 Pro, iPhone 13 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Flip3 a Galaxy Z Fold3.

Pojďme ale k ceně, která nás zajímá nejvíce. Cenu Disruptive Device Innovation Award získal telefon Oppo Find N, který jsme pro vás na tomto veletrhu otestovali a byli z něj doslova unešení. Vysloužil si jí díky svém skvělému pantu a displejům. Do této kategorie se dostal také čip Google Tensor, Apple AirTag, modulární telefon Fairphone 4 a telefony z řady Samsung Galaxy Z.

