Google se pouští do vývoje vlastního procesoru pro hodinky Pixel Watch

Nový čip má dorazit až s pátou generací v roce 2026

Místo maximálního výkonu máme očekávat špičkovou efektivitu

Google se zřejmě rozhodl vzít budoucnost svých chytrých hodinek pevně do vlastních rukou. Podle Kamily Wojcziechovské se dočkají vlastního procesoru Tensor, a to konkrétně s příchodem páté generace v roce 2026. Přestože současné Pixel Watch 3 spoléhají na osvědčený čipset Snapdragon W5 Plus Gen 1 od Qualcommu, Google chce jít vlastní cestou.

Nový procesor s kódovým označením “NPT” má podle informací serveru Android Authority nabídnout poměrně zajímavou konfiguraci – jedno výkonné jádro Cortex-A78 doplněné o dvojici úsporných Cortex-A55. Může se to zdát jako krok zpět, když uvážíme stáří těchto jader, ale v segmentu nositelné elektroniky je tento přístup poměrně běžný. I současný Snapdragon W5 Plus Gen 1 staví na ještě starších jádrech Cortex-A53 z roku 2012.

Co se týče výrobního procesu, předpokládá se nasazení 3nm technologie, kterou Google plánuje využít i u svého čipu Tensor G6 určeného pro Pixely 11 ve stejném roce. Zajímavou otázkou zůstává integrovaný modem – zatímco konkurenční řešení běžně nabízí modem přímo na čipu kvůli úspoře energie, Google zatím vlastní řešení nemá.

Vlastní čip by měl Googlu umožnit lépe optimalizovat výkon a efektivitu pro potřeby Wear OS. Díky možnosti implementace speciálních jednotek pro umělou inteligenci a strojové učení by mohly být budoucí Pixel Watch ještě chytřejší než současná generace a zároveň spotřebovávat méně energie, což by mohlo vést k delší výdrži baterie. Tyto informace je ale zatím potřeba brát s velkou rezervou, od představení nás dělí téměř dva roky. Je každopádně fajn vidět, že se i Google snaží tlačit vpřed vlastní hardware, jenž by měl být ostatně výkladní skříni Androidu, potažmo právě Wear OS, který je na Androidu postaven.

Jaký máte názor na hodinky Pixel Watch?

Zdroj: AndroidAuthority