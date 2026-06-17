Únik: Nový multiplayerový Zaklínač prý míří i na mobily. Zahrajete si za vlastní postavu Hlavní stránka Zprávičky CD Projekt RED prý chystá zcela novou multiplayerovou hru ze světa Zaklínače Kromě počítačů má zamířit i na mobilní telefony Vyjít by měla jako free-to-play, tedy ke stažení zdarma Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Studio CD Projekt RED má podle všeho v rukávu další eso. Multiplayerový Zaklínač prý vzniká jako free-to-play akční RPG pro počítače i mobily – a zajímavé je hlavně to, že se v něm nepostavíte do role slavného Geralta, ale vlastního lovce nestvůr. Zatím jde o neoficiální únik, takže následující řádky berte s rezervou. Co o multiplayerovém Zaklínači zatím víme Informaci přinesl jako první server MP1st, podle kterého CD Projekt RED pracuje na hře bez oficiálního názvu. Půjde prý o kooperativní akční RPG, ve kterém se spojíte s dalšími hráči a budete společně plnit zakázky na nestvůry – tedy přesně to, co od zaklínačského řemesla čekáte, jen nově v partě a online. Největší změnou oproti hlavní sérii má být hrdina. Místo Geralta z Rivie si vytvoříte vlastního zaklínače, únik zmiňuje běžné možnosti jako volbu pohlaví a vzhledu postavy. Souboje mají stát na schopnostech z různých zaklínačských škol, takže si poskládáte vlastní build; chybět prý nebudou ani znamení a lektvary. Hra by podle úniku měla vyjít jako free-to-play, tedy zdarma ke stažení, a kromě počítačů zamíří i na mobilní telefony. Konzole zatím v plánech nefigurují, přinejmenším ne k datu spuštění. Jak bude vypadat zpoplatnění – u her zdarma obvykle přes mikrotransakce – zatím není jasné. Kdo na hře dělá a kdy by mohla vyjít? Vývojářské studio únik s jistotou neuvádí. MP1st spekuluje o firmě Scopely, s níž CD Projekt RED dříve oznámil spolupráci na nejmenované hře ze světa Zaklínače nebo Cyberpunku. Potvrzené to ale není. Na konkrétní datum zatím zapomeňte. Sám CD Projekt RED totiž dal najevo, že partnerský projekt se Scopely podle polské firmy „rozhodně není záležitostí roku 2026″. Není to čtvrtý Zaklínač ani Sirius Aby v tom byl zmatek dokonalý: tahle multiplayerovka je něco jiného než Project Sirius, další zaklínačský spin-off, který má údajně nabídnout i sólo režim a míří spíš na konzole. A rozhodně si ji nepleťte s plnohodnotným čtvrtým Zaklínačem, jehož první záběry už CD Projekt ukázal. Mimochodem, se Zaklínačem na mobilech a v multiplayeru to studio zkouší opakovaně. Vzpomeňte na MOBA hru The Witcher Battle Arena z roku 2015, na sběratelskou Monster Slayer (vyšla 2021, o dva roky později skončila) i na karetní Gwent. Úspěch tak zdaleka není jistý. Zahráli byste si Zaklínače online na mobilu, nebo dáváte přednost klasické singleplayerové pecce? Zdroje: MP1st, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android hry Hry RPG zaklínač Mohlo by vás zajímat Hra PixWords - hlavolam se slovy, který vám dá zabrat Jan Tipmann 23.3.2014 Pokémon GO: 10 zásadních tipů a triků, které vám hra neprozradí Johanna Kovaczicz 11.7.2016 Jak stáhnout Fortnite zdarma na Android? Možností je hned několik David Trlica 3.6.2018 Elon Musk pokořil světový rekord. Možná u toho ale podváděl Jana Skálová 26.11.2024 Tohle jsou nejlepší aplikace a hry na Google Play roku 2024. Souhlasíte s výběrem? Adam Kurfürst 19.11.2024 Obří slevy na PlayStation! Cena konzole spadla na minimum, pohádkově levné jsou i skvělé hry Adam Kurfürst 30.5.2024