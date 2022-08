Protiútok Motoroly? Výrobce chystá pořádnou nálož novinek

Telefony s logem Motorola mají za sebou poměrně trnitou minulost doprovázenou balancováním na hraně krachu a vícero odkupy jinými společnostmi. Jak se ale zdá, Lenovo, jakožto nynější majitel má s Motorolou stále velké plány a v poslední době uvádí jeden zajímavý smartphone za druhým. Nově nás pak láká na představení hned tří novinek z nejvybavenější řady Motoroly . Edge.

Hned tři novinky z řady Edge dorazí již velmi brzy

Motorola zatím zveřejnila pouze teaser video, kterým nás láká na 8. září, patrné je z něj i že půjde o řadu Edge a naznačeno bylo také představení tří smartphonů. V internetových kuloárech se pak rozeběhla diskuze o tom, jakých novinek bychom se mohli dočkat a zda půjde skutečně o 3 různá zařízení. Důležité pak je, že video se objevilo na globálním Twitter účtu Motoroly a novinky se tak s velkou pravděpodobností mohou týkat i našeho trhu a zároveň může jít o představení globálních variant smartphonů původně určených pro Čínu.

I proto se nám jeví jako velmi pravděpodobné představení Motoroly Edge 30 Fusion, které bylo prozrazeno známým leakerem Evanem Blassem před pár dny. V rychlosti si jen zopakujeme, že Motorola Edge 30 Fusion by měla disponovat zanutým 144Hz P-OLED displejem spolu s čipsetem Qualcomm Snapdragon 888+ a 50MPx fotoaparátem využívající snímač Omnivision OV50A a optickou stabilizaci. Baterie má kapacitu 4 400 mAh a podporuje 68W nabíjení. To vše se aktuálně v Číně prodává za přibližně 7 100 Kč bez DPH, tak se nechme překvapit, na kolik eventuálně vyjde u nás.

Dalším smartphonem, který by si během zmíněné akce mohl teoreticky odbýt premiéru je Motorola X30 Pro u níž zatím neznáme ani domnělý název pro globální trh, jelikož název Motorola Edge 30 Pro je již zabraný. Smartphone by ale do vínku klidně mohl dostat název “Ultra” jelikož se jedná o aktuálně nejvybavenější Motorolu. Své uživatele si novinka bude chtít získat například fotoaparátem se 200MPx snímačem ISOCELL HP1 a optickou stabilizací. Primárnímu fotoaparátu dělá společnost 50MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a 12MPx fotoaparát s 2x přiblížením. Dále zde máme čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 kombinovaný s 8/12 GB RAM a 128/256/512GB úložištěm či 144Hz FullHD+ OLED panel. V tomto případě má baterie kapacitu 4 610mAh a podporu 125W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

