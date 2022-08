Když Motorola pod vedením Lenova před pár dny představila po boku Motoroly Razr 2022 také smartphone Motorola S30 Pro, mohli jsme jen tiše závidět zákazníkům v Číně, pro které je tato novinka se skvělým poměrem cena/výkon určena. Jak se však zdá, závist nebude trvat příliš dlouho. Již brzy bychom se totiž měli dočkat představení globální varianty v podobě smartphonu Motorola Edge 30 Fusion. A díky čemu že si to novinka zaslouží vaši pozornost?

Snapdragon 888+ a 144Hz P-OLED k tomu

V první řadě je potřeba vyzdvihnout použitý čipset Qualcomm Snapdragon 888+. Ten sice již nepředstavuje vrchol nabídky amerického výrobce, i tak jde ale stále o enormně výkonné řešení, kterému bude s rezervou stačit dech ještě několik let. V případě čínské varianty je pak čipset kombinován s 8 až 12 GB RAM a 128 až 512GB UFS 3.1 úložiště. Je však docela možné, že nejvyšší paměťové varianty se v globálním provedení nedočkáme. Další, neméně zajímavý, bod výbavy představuje po stranách zahnutý P-OLED displej podporující 144Hz obnovovací frekvenci a schopný zobrazit až miliardu barev. Ten pak nabídne úhlopříčku 6,55″ a FullHD+ rozlišení.

Na zádech telefonu se pak nalézá 50MPx primární fotoaparát s “vlajkovým” snímačem Omnivision OV50A a optickou stabilizací obrazu. Společnost mu tam pak dělá ještě 13MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a podstatně méně impozantní 2MPx snímač hloubky ostrosti. Konstrukce smartphonu kombinuje kovový rám se sklem Corning Gorilla Glass 5 po obou stranách. Na zádech je však sklo s matnou povrchovou úpravou. Rozměry pak činí 158,48 × 71,99 × 7,45 mm a hmotnost se zastavila na 172 gramech. Motorola Edge 30 Fusion nabídne i certifikaci odolnosti vůči vodě a prachu avšak “pouze” IP52.

Uvnitř telefonu se pak ukrývá baterie s ne úplně přesvědčivou kapacitou 4 400 mAh a podporou 68W rychlonabíjení. Za zmínku dále stojí hlasité stereoreproduktory s podporou Dolby Atmos či optická čtečka otisků prstů ukrytá v displeji. My jsme však především zvědavi na cenu novinky, neboť její čínská varianta se prodává v přepočtu za 7 100 Kč. Pokud by se pak Motorola Edge 30 Fusion dostala na náš trh s cenou okolo 10-12 tisíc, jednalo by se v dané cenové kategorii o velmi atraktivní koupi.

Jak by se vám líbila Motorola Edge 30 Fusion na našem trhu? A za jakou cenu?

Zdroj: PhoneArena.com, Notebookcheck.net