Telefony Motorola nabízí elegantní design a vyváženou nabídku funkcí, modely Motorola Razr 40 Ultra a Edge 40 Neo teď ale výrobce převlékl do barev, které vzbudí pozornost úplně všude. Pánové příliš vzrušeni nebudou, dámám se ale nové provedení bude líbit.

Motorola Razr 40 Ultra je sama o sobě stylovým telefonem, který se hodí do každé dámské kabelky. A současně to není žádné ořezávátko, zmínit můžeme procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Ve variantě Peach Fuzz budí pozornost ještě víc!

Za touto speciální barvou stojí společnost Pantone (globální specialista na barvy, který už druhý rok spolupracuje se společností Motorola), Peach Fuzz je Pantone barva roku 2024. Marketingové názvy nechme pro tuto chvíli stranou, Motorola Razr 40 Ultra a Motorola Edge 40 Neo v nové barvě vypadají skvěle!

A ačkoliv jsem v úvodu článku zmínil, že nová barva bude cílit především na něžnější polovinu populace, tak za sebe dodám, že skládací Motorola Razr 40 Ultra v barvě Peach Fuzz se mi prostě líbí. Oba zmíněné přístroje byly dosud k dispozici spíše v elegantních barvách, nová verze vhodně doplní portfolio.

Obě novinky zamíří už během ledna do České republiky, proti současným verzím se edice Peach Fuzz bude prodávat za stejnou cenu, nečekejte žádný příplatek. Motorola Razr 40 Ultra by měla stát 23 990 korun, zatímco Motorola Edge 40 Neo vyjde na 10 990 korun. Uvidíme, kdy se do obou telefonů dostane Android 14, Motorola nabízí velmi čistou verzi operačního systému Android, tak by to nemuselo trvat dlouho…

