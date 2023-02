Dostane Motorola Razr 2023 největší možný vnější displej?

Jen pár hodin uběhlo od chvíle, co jsme u nás psali o zajímavém souboji konkurenčních značek Samsung a Oppo v oblasti velikosti vnějšího displej u skládacích “véček”, a je tu velmi zajímavá zpráva na přesně to stejné téma spojená s firmou Motorola. Neoficiální rendery letošního modelu skládacího RAZRu, které vycházejí z dosavadních interních úniků, ukazují na rekordně velký displej na vnější straně telefonu.

Zatímco jsme ještě včera přemýšleli nad tím, že by mohl Samsung Galaxy Z Flip5 následovat Oppo Find N2 Flip a roztáhnout displej až k modulu s fotoaparáty, Motorola RAZR 2023 se dost možná vydá i za tuto hranici a kulaté čočky foťáků napasuje do displeje úplně. Respektive displej kolem nich.

I když by takto byl jeden vnější roh sekundární obrazovky zakrytý a nepoužitelný, v tom druhém by mohlo být místo pro další praktické informace. Render nastiňuje například widget s počasím, zatímco hlavní část zabírají klasicky hodiny. Teoreticky by toto místo mohlo zobrazovat nějaké statické údaje nebo fungovat i jako rozbalovací nabídka.

Které “véčko” má podle vás nejlepší vnější displej?

Zdroj: ttoutlook