Společnost Motorola kromě modelu Moto G9 Power představila oficiálně také Moto G 5G. Tento telefon se pomalu dostává do všech zemí Evropy a začne se prodávat co nevidět. Pojďme si jej tedy více přiblížit.

Motorola Moto G 5G oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6,7″ LCD panel s Full HD+ rozlišením a 90 Hz obnovovací frekvencí. Skrývá se v něm také selfie fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů, přičemž na zadní straně nalezneme tři další snímače. Hlavní disponuje rozlišením 48 megapixelů, dále je zde 8 megapixelový ultraširokoúhlý snímač a 2 megapixelová makro kamerka. Co se týče výkonu, o ten se zde stará Snapdragon 750G, tedy nový čipset z dílny Qualcommu se slušným výkonem a podporou 5G sítí. Sekundují mu buď 4 nebo 6 GB RAM a 64 či 128 GB úložiště.

O výdrž se pak stará 5 000 mAh baterie s podporou 20 W nabíjení, nechybí ani certifikace IP52. Systémem je pak Android 10 s nadstavbou My UX. Telefon bude dostupný ve stříbrné a černé variantě za cenu 300 EUR, tedy asi 8000 korun. To je dle našeho názoru poměrně slušná nabídka. Když si to shrneme, telefon nabízí 90 Hz displej, velkou baterii a slušný výkon.

Co říkáte na nový Motorola telefon?