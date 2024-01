Nejstarší procesor v roce 2024? Motorola G24 je náš favorit!

Motorola průběžně doplňuje své letošní portfolio

Loňská Motorola G54 5G Power Edition patřila k nejvýhodnějším telefonům

V letošním roce ale dosavadní novinky budí rozpaky, výrobce se zbavuje starých součástek

Před pár dny společnosti Motorola oficiálně představila model Moto G34 5G, z jeho parametrů jsem ale trochu rozpačitý. Proti mnohokráte zmiňovanému modelu G54 5G Power Edition je sice o pár stokorun levnější, ale jeho výbava je výrazně slabší po všech stránkách.

Na obzoru se teď objevuje další levný stroj, očekáváme model Motorola G24. Ani tentokráte to nebude škaredý telefon, Motorola design umí, ačkoliv jednotlivé telefony jsou si navzájem podobné možná až příliš a rozeznat je od sebe není jednoduché. Výbava ale pravděpodobně bude o zásadních kompromisech.

Tou hlavní je procesor, Mediatek Helio G85 byl představený v roce 2020 a to nejlepší má za sebou. Doplněný je o 4 GB operační paměti a interní úložiště s kapacitou 128 GB. Pokud by procesoru odpovídala cena, pak bych jej byl schopen přijmout. Ale Motorola G24 má stát 169 euro a to není úplně málo, ostatně to zmíním za chvíli.

Očekávané rozměry telefonu jsou 163 x 75 x 7,99 milimetrů, hmotnost 180 gramů. Přední straně dominuje 6,56 palcový IPS displej s rozlišením 1612 x 720 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Baterie má kapacitu 5000 mAh, energii doplníte pomocí 20W nabíjení. Už z výroby telefony nabízí Android 14.

Pokud se dosavadní úniky naplní, bude nová Motorola zbytečným mobilním telefonem. Za přibližně 4000 korun už se dnes dají sehnat lepší stroje. Nemusím chodit daleko, doma už několik týdnů testuji POCO C65, jehož cena je o tisícikorunu nižší. Také on spoléhá na procesor Mediatek Helio G85, vzhledem k výrazně nižší ceně a větší kapacitě operační paměti mu ale procesor odpustím.

Zaujala vás Motorola G24?

Zdroj: gizmochina