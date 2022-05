Motorola Felix má být malý smartphone s rolovacím displejem

Ať už si o ohebných či rolovacích displejích myslíte cokoli, své příznivce si již našly. Další uživatelé pak nepochybně čekají, až se na trhu objeví ten pravý smartphone s ohybným displejem právě pro ně. A pokud patříte mezi uživatele, kteří vidí ohebné či rolovací displeje jako cestu k vysněnému kompaktnímu telefonu a zároveň se vám nelíbí současná “véčka”, měli byste zbystřit. Motorola by totiž měla pracovat na velmi kompaktním a zároveň i unikátním smartphonu s rolovacím displejem.

Motorola Felix s rolovacím displejem

Na trhu je několik ohebných telefonů transformujících se na malé tablety a znovuzrozených “véček”, nicméně smartphony s rolovacím displejem to zatím dotáhly nanejvýš do stádií prototypů. Tím nejpokročilejším je pak bezesporu prototyp Oppo X 2021, které jsme dokonce měli možnost vyzkoušet. Nyní se však tomuto konceptu hodlá věnovat i Motorola. Ta má ve své nabídce ohebných smartphonů zatím pouze znovuzrozenou řadu Razr. V zásadě by se přitom mělo jednat o podobný koncept, jaký využívá zmíněné Oppo, jen s drobným rozdílem. Motorola totiž nechce nabídnout, s přimhouřením oka, standardní smartphone transformující se na tablet.

Bude Motorola Felix kompaktní verzí Oppo X 2021?

Namísto toho výrobce hodlá přijít s velmi kompaktním smartphonem, který se díky rolovacímu displeji přemění na dnes již standardně velký smartphone. V tom má konceptu Motorola Felix dopomoci ve vertikálním směru rolovací displej. Plocha displeje se tak nemá zvětšovat na šířku, nýbrž na výšku. Za informacemi přitom stojí důvěryhodný leaker Evan Blass. Ten zároveň dodává, že vývoj smartphonu je teprve v rané fázi a zatím není hotový ani první fyzický prototyp. Mezitím už však má běžet i testování softwaru a to na upravené Motorole Edge 30 Pro. Oficiálního uvedení alespoň prototypu se tak patrně nedočkáme dříve než za rok.

Líbil by se vám podobný smartphone?

Zdroj: 91mobiles.com