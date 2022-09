Opravdu krásné. Chcete taky tapety z Motorola Edge 30 Neo?

Jeden z mobilů, který se má co nevidět na globálním trhu objevit se značkou Motorola na zádech, je Edge 30 Neo. Model s původně spekulovaným názvem Edge 30 Lite bude s ohledem na předpokládané parametry bojovat o přízeň v nižší střední třídě, nicméně v designu evidentně hraje první ligu. Dokazují to nejen nedávno uniklé snímky mobilu, ale také aktuálně vydolované tapety, které si můžete stáhnout i do vašeho telefonu.

Komunitě XDA Developers se podařilo z firmwaru očekávaného mobilu vytáhnout celkem 37 statických pozadí na plochu. Většina obrázků je k nalezení i v dalších telefonech Motorola, nicméně čtyři byly na míru vytvořené pro model Edge 30 Neo. Jmenují se Black Onyx, Very Peri, Aqua Foam a Ice Palace a mají být exkluzivně k dispozici pro čtyři barevné variace brzy představeného telefonu. Vy si je nicméně můžete v balíku stáhnout manuálně.

Čtyři zmíněné tapety mají rozlišení 1080 x 1200 pixelů, ale ve složce jsou k nalezení také pozadí s rozměry 1080 x 2400 nebo dokonce 3840 x 2160 pixelů.

Které tapety pro Motorola Edge 30 Neo se vám líbí nejvíce?

Zdroj: XDA