Moto Razr 2022 konkurenty prožene. Ne, že ne. Víme parametry

Předchozí pokusy úplně nevyšly, ale tohle by mohl být opravdu trhák. Řeč je o telefonu Motorola (Moto) Razr 2022, který představuje další variaci legendární klasiky v podobě telefonu s ohebným displejem. Když to Motorola (resp. Lenovo) zkoušela poprvé, sázka na pouhou flexibilitu úplně nevyšla, protože byl zbytek hardwarové výbavy dost průměrný. Soupeři jako Samsung Galaxy Z Flip byli v tu chvíli “o parník” dál. Podobné to bylo s další generací. Letošní model by ale mohl konkurentům skutečně významně zatopit. Naznačují to již některé potvrzené parametry.

Nejen z dřívějších úniků, ale nyní i ze záznamů z benchmarku Geekbench je jasné, že tentokrát nebude další Razr na trhu s ohebnými mobily jen do počtu. Bude mít například špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a jelikož se má telefon oficiálně ukázat již 2. srpna, bude jistě první flexibilní telefon s tímto čipsetem vůbec. Dalšími potvrzenými položkami jsou 12GB RAM a systém Android 12.

Moto Razr 2022 will be the first foldable to feature the Snapdragon 8+ Gen 1 processor.#Motorola #MotoRazr2022 pic.twitter.com/JrhreG9qyJ — Mukul Sharma (@stufflistings) July 26, 2022

Mezi očekávané specifikace pak patří také až 512GB úložiště, hlavní 120Hz displej, třípalcový vnější displej, 25W nabíjení, 50Mpx primární fotoaparát a 32Mpx přední foťák. Již delší dobu je také jasné, že se Motorola Razr 2022 odloučí od svých předchůdců z hlediska vzhledu. Přijde totiž o typickou “bradu” a bude více připomínat právě konkurenční Z Flip.

Jak vnímáte novou podobu legendárního Razru?

