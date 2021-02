Mobilní Warcraft hry jsou za rohem. Jejich vývoj je v pokročilém stádiu

Herní společnost Blizzard se bude mnohem více zaměřovat na mobilní hry. Očekávané Diablo Immortal má být pouhým začátkem. Již brzy bychom se měli dočkali rovnou několika mobilních her ze světa Warcraftu. Tato oblíbená fantasy značka dala světu několik strategií, a hlavně nejhranější online hru historie World of Warcraft. Šéf společnosti Activison-Blizzard Bobby Kotick prozradil nedávno investorům, že mobilní Warcraft hry jsou již v pokročilém stádiu vývoje, což může naznačovat minimálně brzké odhalení. Ideální příležitostí by mohla být akce BlizzCon, která byla kvůli pandemii odsunuta z podzimu 2020 na 19. února 2021.

Vydání mobilní hry Diablo Immortal se konečně blíží. Před několika týdny byly vpuštěni první uživatelé do otevřenějšího testování a očekává se, že odhalení alespoň data vydání betaverze se dozvíme za týden na akci Blizzcon. Další mobilní hry by měly následovat z universa Warcraftu. O samotných titulech se pouze spekuluje. Samozřejmě se tu v první řadě nabízí přímo odlehčená mobilní verze MMORPG.

Diablo Immortal | Cinematic Announcement Trailer

Hráči World of Warcraft už delší dobu volají po mobilní verzi hříčky Pet Battles, která se normálně musí hrát pouze přímo ve World of Warcraft. Zjednodušeně řečeno se jedná o bojování s mazlíčky, které je značně inspirované Pokémony. Dá se bojovat proti počítači, ale také vyzvat ostatní hráče. K dispozici je velké množství mazlíčků, které můžete vylepšovat a různě kombinovat jejich schopnosti. Ideální hra na telefony by to mohla být i kvůli tomu, že souboje probíhají na tahy.

Dále se nabízí i Warcraft varianty inspirované nejhranějšími mobilními hrami jako je Clash of Clans, Clash Royale anebo Candy Crush Saga. Dříve se spekulovalo i o hře s rozšířenou realitou, se kterými se po úspěchu Pokémon Go doslova roztrhl pytel. Vzhledem k situaci po celém světě se AR hra momentálně nedá očekávat.

O jaké mobilní Warcraft hry byste měli zájem?

Zdroj: droid-gamers.com