Takto dopadne mobil, který necháte v mašině na řezání papíru

Každý z nás už asi někdy nechtěně ublížil svému mobilnímu telefonu. Pády z velké výšky na tvrdou zem, žbluňknutí do vody, ohnutí v zadní kapse nebo třeba přejetí autem. To jsou věci, které se nejspíš dějí denně. Občas se také “poštěstí”, že telefon neplánovaně uvízne například v nějakém stroji v továrně či v dílně. A to jsou pak následky často nejen drtivější, ale i vizuálně zajímavější. To je i případ následujícího mobilu, na kterém se vyřádila průmyslová řezačka papíru. Přímo přes hranu svým nožem. Jako gilotina.

Jak je nejspíš každému jasné, telefon neměl něco takového šanci přežít bez úhony a nezůstal ani v celku. Uživatel hecht0520 na Reddit přidal dvě fotografie, které zachycují takto “zpracovaný” mobil. Kompletně mu chybí jeden roh a je vidět, že zmíněná řezačka je schopná velmi čistě překrojit třeba i telefon. “Náš šéf nebyl moc nadšený, že se to stalo. Ale překvapilo ho, jak čistě to telefon uřízlo,” dodatečně s humorem komentoval zveřejněné fotky jejich autor.

Z boku jsou krásně vidět vnitřní součástky, které velmi čistě přetnul nůž. Pohled je to unikátní i z toho důvodu, že kdyby řezačka zasáhla baterii, telefon by s největší pravděpodobností navíc i shořel a celý se zdeformoval. Tohle je vlastně ještě krásné poškození.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Povedl se vám někdy podobný kousek?

Zdroj: apolice