Skvělé MMORPG Eve Online zamíří brzy na Android. Na co se těšit?

EVE Online je jednou z nejpopulárnějších MMORPG her vůbec. Hra byla vyvinuta studiem CCP Games a na začátku roku 2013 měla více než 500 000 předplatitelů. Je to jedna z her, která dokáže udělat z malého studia velkou firmu. V roce 2016 společnost vydala bezplatnou omezenou verzi a nyní míří EVE Online pod názvem Echoes dokonce i na Android a iOS.

Začátkem roku CCP Games oznámilo, že se mobilní verze tohoto titulu s názvem Eve Echoes zpozdí a to kvůli pandemii koronaviru. Dnes však vývojáři oznámili, že se hra dostane do Google Play již 13. srpna. Hra nabídne obrovský svět a mnoho možností, co v něm dělat. Můžete prozkoumávat vesmír, válčit v PvE či PvP bitvách, těžit či obchodovat.

EVE Echoes Gameplay Trailer 2020

Hra bude k dispozici zdarma, ovšem je takřka jisté, že bude obsahovat mikrotransakce. Pokud se však bude tato verze alespoň trochu podobat té z počítačů, nebudeme si muset nic kupovat velice dlouho. Na Google Play se můžete již teď předběžně zaregistrovat, přičemž vás obchod upozorní, až bude hra ke stažení.

Těšíte se na Eve Echoes na Android?

Zdroj: phonearena.com