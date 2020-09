Jak MKBHD recenzuje Microsoft Surface Duo?

Microsoft Surface Duo je konečně k dispozici všem populárním recenzentům a mezi nimi je pochopitelně také MKBHD, který na novém videu toto očekávané zařízení recenzuje. Měl ho sice k dispozici již dva týdny a na videu ho již ukázal, ovšem nemohl ho zapnout. Jaké jsou tedy jeho dojmy?

MKBHD recenzuje Microsoft Surface Duo

Hned na úvod sdělil, že telefon aktuálně používá asi dva týdny. Dodal, že si myslí, že to není zařízení, které by si většina populace chtěla koupit, jelikož se od běžného telefonu dosti liší. Nejen vzhledem, ale také způsobem, kterým byste ho měli používat. Zpracování je dle něj na špičkové úrovni. Na to, že se jedná o první generaci tak je prý pozoruhodné, jak je kvalitní. Ocenil také pant o kterém říká, že se jedná o ten nejlepší pant, který kdy u telefonu viděl.

Surface Duo Review: The Good, The Bad & The Ugly!

Telefon je velice tenký, což vás prý osloví hned jak jej vezmete poprvé do ruky. Jsou zde různé režimy a můžete jej používat v tzv. book mode, takže mít jej zcela otevřený, nedělalo mu však problém používat pouze jeden displej. S telefonem se prý cítí jako skutečný král produktivity a jak již řekl na začátku videa je zařízení určeno pro poměrně specifickou skupinu uživatelů.

