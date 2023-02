Plňte zásobníky. Brzy vyjde mobilní střílečka Mighty DOOM

Svět mobilního hraní se co nevidět dočká dalšího titulu z legendární série DOOM. Nelítostné souboje s démony, které je potřeba zlikvidovat a poslat zpět do pekla, za pár dní nabídne v Android i iOS zařízeních nová top-down střílečka Mighty DOOM. Díky svému formátu zase jiným způsobem než byli doposud hráči zvyklí. Zda to bude formát zábavnější, ukáže čas. Své fanoušky si ale určitě i tento typ najde. A od kdy? Společnost Bethesda oznámila, že datum vydání stanovila na 21. března. A to pro USA a další “vybrané regiony”.

Mighty DOOM – Official Announce Trailer

Pekelná střílečka Mighty DOOM už je v tuto chvíli k nalezení na Google Play, nicméně zatím ne volně ke stažení. Dosavadní testování nahradil režim předběžné registrace, který zájemcům zajistí mimo jiné automatickou instalaci v době vydání.

“Tato jednodotyková top-down střílečka zasazená do animovaného vesmíru DOOM vás postaví do středu boje, ve kterém trháte na kusy hordy démonů z ohnivých hlubin pekla. Ponořte se do mini verzí ikonických světů DOOM v této arkádové akční střílečce. Probojujte se stovkami vzrušujících úrovní a staňte se mocnými. Bojujte s náročnými bossy, jak postupujete o úroveň výš, získejte výkonné dovednosti, nové vybavení a upgradujte legendární zbraně,” stojí mimo jiné v oficiálním popisu.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Které hry DOOM už máte dohrané?

Zdroj: aheadlines