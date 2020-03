Microsoft odhalil podrobné specifikace Xbox Series X. Těšíte se?

Ve včerejším rozsáhlém příspěvku společnost Microsoft představila hardwarové specifikace a další funkce své nadcházející konzole příští generace – Xbox Series X. Zároveň slíbila, že vývojářům poskytne koncem týdne další podrobnosti, které budou pro vývoj her klíčové. Jaké jsou tedy specifikace jedné z nejočekávanějších konzolí posledních let? A co dalšího víme?

Procesor je vyráběn pomocí 7nm procesu a jedná se o blíže nespecifikovaný čipset založený na architektuře AMD Zen 2. Disponuje hned osmi jádry, která se mohou dle potřeby nataktovat až na 3,8 GHz. Tuto architekturu můžeme znát například z populárních procesorů AMD Ryzen 3. generace. Grafický akcelerátor bude postaven na AMD RDNA 2, který má přinést hardwarovou akceleraci ray-traicingových efektů. V tomto ohledu má být srovnatelná s technologií RTX od konkurenční společnosti Nvidia. Pochlubí se výkonem až 12 teraflops, což je dvojnásobné číslo oproti současnému Xbox One X, což je prozatím nejvýkonnější konzole na trhu.

Xbox Series X – Loading Times Tech Demo

Co se týče kapacity RAM, ta bude oproti Xbox One dvojnásobná. Nabídne tedy 16 GB RAM DDR4. K dispozici bude také 1 TB NVME SSD a nebude chybět ani možnost rozšířit ho pomocí externích disků skrz USB 3.2, které se vyskytuje na zadní straně konzole. Na Xbox Series X si zahrajeme hry až ve 4K rozlišení při stabilních 60 fps, přičemž ve vybraných titulech bude dostupných až 120 fps. To se bude hodit zejména u akčních her, kde o osudu hráče rozhoduje každá setinka. V době, kdy jsou 100 Hz televize dostupnější a populárnější se rozhodně jedná o příjemný krok kupředu.

Xbox Series X – Quick Resume Tech Demo

Microsoft se také pochlubil funkcí Quick Resume, která umožňuje přejít do hry okamžitě poté, co Xbox zapnete nebo co spustíte jinou hru. Funguje to tak, že se hra uloží na SSD přesně tam, kde jsme skončili. Funkce se bude hodit zejména při aktualizacích systému, kdy nebudeme muset čekat, až se nám hra znovu načte. Další podrobnosti očekávejme koncem tohoto týdne, kdy americký gigant předvede nový Xbox herním vývojářům. Do prodeje zamíří na podzim letošního roku.

Word, Excel a PowerPoint teď můžete mít v jedné aplikaci. Má to ale háček čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Co říkáte na specifikace nového Xbox Series X?

Zdroj: gsmarena.com