Microsoft Surface Laptop 4 je sice už dva roky starý, ale stále má co nabídnout

Má výkonný procesor, parádní displej a dlouhou výdrž baterie

Smarty jej nyní zlevnil pod 14 tisíc

Microsoft Surface jsou velmi lákavé stroje, které americká společnost v posledních generacích vyladila takřka k dokonalosti. V Česku nejsou tolik známé, ale v zahraničí si je uživatelé nemohou vynachválit a má to hned několik důvodů. Proč o tom mluvím? Zrovna dnes jsem byl zaúkolován, abych našel notebook do 15 tisíc. Požadavky byly jasné – dostatek výkonu pro občasné sestříhání 4K videa a dlouhá výdrž baterie. Výhodou by byl poměr stran 3:2 u displeje, ale to je za takovou částku utopie. Nebo ne? No, vypadá to, že jsem právě narazil na jednu z nejlepších nabídek za poslední měsíce.

Microsoft Surface Laptop 4 je sice už dva roky starý model, ale stále má co nabídnout. Procesor AMD Ryzen 7 4980U s osmi jádry a integrovaným grafickým čipem si poradí i se střihem videa a nějakou tou hrou, kapacita RAM činí sice jen 8 GB, ale to je asi jediná nevýhoda, která stojí za zmínku. Parádní 15palcový displej s rozlišením 2496 x 1664 pixelů a praktickým poměrem stran 3:2 nejen skvěle vypadá, ale navíc bude perfektní pro psaní a čtení textu.

Surface Laptop 4 Review (13″ & 15″) – Don’t Make a Mistake!

Kapacita SSD disku je 256 GB, což je na danou cenu průměr a asi byste našli papírově o něco lépe vybavený notebook, ale Surface se může pochlubit kvalitní konstrukcí, pohodlnou klávesnicí i touchpadem a docela obstojnými reproduktory. Zkrátka je znát, že stál v době uvedení okolo 30 tisíc. Na e-shopu Smarty jej můžete s kódem extra30 pořídit za 13 993 Kč, skladem jsou poslední tři kusy. Lepší laptop z mého pohledu za tyto peníze neseženete a kdybych neměl MateBook X Pro 2022 od Huawei, už by byl dávno na cestě ke mě.

