Microsoft má představit svůj skládací telefon již příští měsíc a je téměř jisté, že bude dodáván se systémem Android 10. Nejnovější zprávy však říkají, že bude Microsoft Surface Duo krátce po představení aktualizován na Android 11.

Microsoft Surface Duo dostane Android 11

Společnost Microsoft začala údajně s vývojem své verze Androidu 11 pro zařízení se dvěma displeji již před několika měsíci. K aktualizaci by pak mohlo dojít v srpnu či září, tedy pouze pár týdnů poté, co bude telefon na trhu. Pokud se tato zpráva ukáže jako pravdivá, může to ovlivnit spoustu uživatelů, kteří si zakládají na brzkých a častých aktualizacích.

Co se týče specifikací, telefon bude poháněn čipsetem Snapdragon 855, kterému má sekundovat 6 GB operační paměti RAM. Překvapením je poměrně malá 3 460 mAh baterie. Uvidíme, jak se Microsoft vypořádal s optimalizací a jak dlouho vydrží na jedno nabití.

Přemýšlíte nad koupí Surface Duo?

Zdroj: phonearena.com