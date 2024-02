Trh s kapesními konzolemi po letech stagnace pomalu ožívá

Pochopilo to Sony s PS Portalem a (možnou) přípravou nástupce PSP

Nyní o handheldu promluvil i Phil Spencer, šéf Xboxu

Ještě před pár lety bychom považovali trh s handheldy za mrtvý. Téměř každý člověk by vám řekl, že jsou přenosné konzole zkrátka přežitkem, jelikož díky výkonu dnešních prémiových telefonů, je možné většinu her spustit na mobilu. To je ale pravda jen do určité míry. Vývojáři mobilních titulů často dávají přednost free-to-play modelům s hromadou mikrotransakcí, kvalitních AAA her s režimem pro jednoho hráče je jako šafránu. Fakt, že i v dnešní době mohou handheldy uspět potvrzuje delší dobu Nintendo Switch a ne nadarmo si svůj kus koláče chce ukousnout také Valve se Steam Deckem, Asus s ROG Ally či Lenovo s Legionem Go. Tito výrobci však možná v dohledné době dostanou konkurenci, která by je mohla zlikvidovat..

Už delší dobu se hovoří o návratu legendárního PSP, mezitím nám Sony ukázalo PS Portal, který ale ne každý přijal s otevřenou náručí. Před nějakým časem navíc uniklo poměrně dost informací. Nová generace handheldového Playstationu by měla umožnit hraní PS4/PS5 titulů, bude používat čip od AMD a představit by se mohla v roce 2026. Troufám si tvrdit, že pro Sony by byl takový produkt zlatým dolem. Jednoúčelové herní zařízení s velkou kvalitní obrazovkou, vysokým výkonem a dlouhou výdrží na jedno nabití má zkrátka své místo na trhu.

Playstation Portal má k plnohodnotné konzoli daleko

S myšlenkou představení handheldu si podle všeho pohrává i Microsoft stojící za konzolemi Xbox. Phil Spencer se totiž rozpovídal v rozhovoru pro The Verge o budoucnosti herní platformy a přestože nic oficiálně nepotvrdil, naznačil toho možná více, než by sám chtěl: „Jsem velmi hrdý na práci, kterou hardwarový tým odvádí nejen pro tento rok, ale i do budoucna. Přemýšlíme o vytvoření hardwaru, který se bude hráčům prodávat díky jedinečným aspektům. Je to jakési uvolnění tvůrčích schopností našeho hardwarového týmu, ze kterého jsem opravdu nadšený,“ a v dalších otázkách potvrdil, že je velkým fanouškem handheldů, ale zároveň nic neoznámí. Dále přiznal, že z jedním ze slabých míst konzolí ROG Ally či Legion Go je systém Windows.

Spencer tedy v podstatě přiznává svou lásku k přenosným konzolím, potvrdil minimálně myšlenku vytvoření „hardwaru, který se bude prodávat díky jedinečným aspektům“ a zároveň zkritizoval Windows. Wow. Mezi řádky by tedy nejeden čtenář mohl přečíst, že Xboxová divize skutečně maká na kapesní konzoli. A vlastně by to dávalo celé smysl. Rozhraní Xboxu je mnohem lépe uzpůsobené gamepadu než standardní Windows, herní knihovna je (mimochodem i díky kompatibilitě s Windows) velice bohatá a zkušenosti korporátu rozhodně nejsou zanedbatelné, ba naopak.

Koupili byste si kapesní Xbox?

