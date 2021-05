Aplikace Microsoft Office konečně dostává tmavý režim. Takhle vypadá

Americký Microsoft po dost dlouhém čekání posouvá jeden ze svých stěžejních mobilních nástrojů do roku 2021. I tak by se asi dala popsat zpráva, že aplikace Microsoft Office konečně dostává tmavý režim. Redmondský gigant to před několika málo dny oznámil na svém blogu. Nástroj, jenž sdružuje pomocníky Word, Excel a PowerPoint, tak nově potěší fanoušky tmavého prostředí, kteří jej využívají kvůli příjemnějšímu pohledu na displej nebo pomalejšímu vybíjení baterie.

Podobně jako tmavý režim v mnoha dalších konkurenčních aplikacích umí ten v Microsoft Office reagovat nejen na manuální přepnutí, ale i na nastavení systému nebo dokonce denní dobu. Ruční přepnutí se dá provést přes ikonku profilu a Nastavení.

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & More Microsoft Corporation

Vývojáři vyzývají uživatele, aby jim případně poslali na dark mód zpětnou vazbu. To se dá provést přes formuláře, který se nachází taktéž v Nastavení. Novinka by měla být celosvětově zavedena během několika následujících týdnů.

Ve které aplikaci vám ještě tmavý režim chybí?

Zdroj: Microsoft