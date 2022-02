Bude Activision Blizzard opravdu Microsoftu? Obchod řeší úřady

Když bylo před několika málo dny oznámeno, že americký technologický gigant Microsoft kupuje herní kolos Activision Blizzard, nejen v gamingové sféře to vyvolalo velký rozruch. Podobných akvizic by se našlo v “počítačovém” světě jen opravdu málo. Jak mnozí odborníci očekávali, na propojení tak obřích a vlivných společností si budou chtít posvítit i některé kontrolní úřady. A to se také děje. Nákupem se zabývá Federální obchodní komise (FTC), samozřejmě kvůli obavám ze vzniku neakceptovatelného monopolu.

V tuto chvíli je pouze potvrzeno, že komisi leží detaily obchodu “na stole” a posuzování teprve začíná, nicméně nejspíš nepůjde jen o banální proces přiklepnutí nějakého běžného razítka. Společnost Microsoft i obchodní komise zatím odmítly situaci jakkoli komentovat a veřejnost a pochopitelně i konkurenti napjatě očekávají, co se bude dál dít.

Připomeňme, že akvizice, pokud projde, způsobí například významný úbytek her od Activision Blizzard z konzole PlayStation konkurenčního Sony. Kontrola a následné rozhodnutí mohou Microsoft v tomto případě dostat do podobné situace, ve které se ocitla Nvidia po nákupu Arm.

Myslíte, že Microsoftu obchod klapne?

Zdroj: aheadlines