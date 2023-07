Jak jistě i jen občasní cestovatelé vědí, na území Evropské unie již několik let platí systém „Roam like at Home“ (V roamingu jako doma) alias RLAH, který umožňuje cestovat téměř po celém kontinentu a při využívání telekomunikačních služeb využívat s číslem i jeho “domácí” ceny (neplést s mezinárodním voláním). Po loňském prodloužení jeho platnosti si jej můžeme užívat až do roku 2032, nicméně zákazníci by měli vědět i o jednom nepříliš známém omezení. Operátoři totiž hledí i na zneužívání, lépe řečeno “přiměřené využívání”.

Nejednoho Čecha určitě napadlo, že by bylo možné se tuzemským nelichotivým cenám operátorů díky tomuto systému vyhnout tím, že si pořídí SIM kartu například v Polsku a bude ji volně používat v ČR. Ta možnost skutečně existuje, ale je takzvaně na hraně. Operátor totiž může usoudit, že je využívání nepřiměřené.

“Aby se zabránilo případnému zneužití či nezvyklému využití roamingu za těchto výhodných podmínek, jsou operátoři oprávněni uplatnit ochranné mechanismy, kterých lze využít za předem daných podmínek. O zneužití roamingu lze hovořit především tehdy, využívá-li jej zákazník k jinému účelu, než ke krátkodobým pravidelným cestám, což je hlavní smysl roamingových opatření,” upozorňuje Český telekomunikační úřad ve své nejnovější monitorovací zprávě.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Za zneužití se tak dá považovat třeba případ, kdy zákazník zamýšlí dlouhodobý pobyt na území jiného členského státu z pracovních či studijních důvodů. “V takovém případě mohou operátoři limitovat využívání maloobchodních roamingových služeb. Je nezbytné, aby zákazníci byli s předstihem o uplatněném limitu informováni, rovněž tak i v případě, kdy ho již dosáhnou. Vyčerpání takto omezených služeb nicméně neznamená, že by zákazníci nemohli po zbytek pobytu nadále těchto služeb využívat. Jejich využití nad rámec limitu však již může být zpoplatněno,” pokračuje ČTÚ.

Vodafone má “tajný” tarif za 327 korun. K dostání bude jen do konce července čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Kupříkladu využití datových roamingových služeb nad rámec stanoveného limitu může být zpoplatněno částkou ve výši maximální velkoobchodní ceny za roamingová data, která byla ode dne 1. 7. 2022 stanovena na 2 € za 1 GB dat a do roku 2027 se postupně sníží na částku 1 €.

“Nežli přikročí k uplatnění ochranných opatření, může operátor sledovat využití roamingových služeb ze strany zákazníka, a to za období minimálně v délce posledních čtyř měsíců. Pokud dospěje ke zjištění, že ve sledovaném období převažovalo využívání služeb v zahraničí, a rovněž tak převládala přítomnost na území jiného členského státu, může zákazníka nejprve kontaktovat

s žádostí o objasnění této situace,” vysvětluje Úřad.

Dostali jste se někdy do této limitní situace?

Zdroj: ČTÚ