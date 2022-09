Ať máte jasno: Jak se liší roaming a mezinárodní volání?

Jezdíte do zahraničí a využíváte tam telefon na volání, SMSkování nebo datování? Pak vám jistě neuniklo, že již několik let platí na území EU a dalších přidružených států z EHS regulovaný roaming, který zákazníkům zajišťuje stejné podmínky za hranicemi jako v jejich domovské zemi. Systém „Roam like at Home“ (V roamingu jako doma) alias RLAH byl letos prodloužen až do roku 2032, což je skvělá zpráva. Hodí se ale připomenout, co to je vlastně roaming a jak se od něj liší mezinárodní volání. Situace má totiž pár háčků a snaží se ji objasnit Český telekomunikační úřad.

1) Regulovaný roaming

S principem RLAH jej využijete, když jako držitel čísla spadajícího pod členskou zemi navštívíte některou zemi EU a voláte z navštívené sítě na jiné číslo členské země (lhostejno, zda té, ve které se nacházíte, či jiné), nebo volání takto přijímáte. Tzn. když jste například na dovolené v zemi EU a voláte domů, na místní číslo nebo na číslo jiné členské země. Princip „v roamingu jako doma“ uplatňují operátoři také na Islandu, v Lichtenštejnsku či Norsku.

V případě regulovaného roamingu je potřeba myslet na výjimku, která se týká spotřebovávání dat. Jednou ze situací, kdy nelze čerpat jednotky jako v domovské zemi, ale jen do výše tzv. „EU datového limitu“, jsou tzv. „otevřené datové balíčky“, kam se automaticky řadí tarify s neomezenými daty, ale mohou se mezi ně zařadit i další tarify s daty, pokud je cena za GB dat menší než velkoobchodní jednotková cena.

Operátoři mohou bojovat proti zneužití Princip RLAH se nesmí nadužívat a zneužívat. Operátor by měl teoreticky právo zasáhnout a doúčtovat poplatky např. tehdy, kdyby za určité období byly služby využívány více v zahraničí než v domovském státě. Proto pro dlouhodobé studijní nebo pracovní pobyty či pro dovolenou trvající výrazně delší dobu, než je standard, je vhodné pořídit si místní SIM kartu.

Pokud je tarif otevřeným datovým balíčkem, pak se roamingový datový tarif pro EU vypočítá podle vzorce: maloobchodní cena celého tarifu bez DPH / velkoobchodní strop – 2 EUR za 1 GB bez DPH, čili 49,27 Kč x 2. Např. v případě, že tarif s 15 GB by stál 300 Kč, roamingový datový limit v rámci EU bude 12,17 GB (300 / 49,27 x 2). V případě neomezeného datového tarifu za cenu 1000 Kč by pak byl datový limit 40,59 GB.

2) Neregulovaný roaming

Jde převážně o využívání mobilních služeb v zahraničí v jiném než výše zmíněném případě, tedy mimo EU. Zde je nutno seznámit se s cenou v ceníku operátora a dát si pozor především na výši cen za datový roaming, která může značně převyšovat ceny, na které je zákazník zvyklý doma.

3) Mezinárodní volání

Takové volání, které využije zákazník ve své domácí síti, když zavolá na jakékoliv zahraniční číslo. I mezinárodní volání je regulováno, ale na jiném principu, a sice principu maximální ceny. Pro české zákazníky volající do zemí EU (+ Norska, Lichtenštejnska a na Island) to je od 15. května 2022 nanejvýš cena 5,66 Kč včetně DPH za minutu.

Jaké máte zkušenosti s jednotlivými variantami?

Zdroj: ČTÚ