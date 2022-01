EU rozhodla o další budoucnosti spravedlivého roamingu

Budeme i nadále cestovat na dovolenou či za prací v rámci Evropské unie s tím, že nám nemohou operátoři skrze tzv. roaming účtovat více než doma? To je otázka, která letos začínala být velmi aktuální, neboť stávající pravidla oficiálně platila pouze do června. Ale nebojte, odpověď zní “ano, budeme”. Systém „Roam like at Home“ (V roamingu jako doma), kdy občanům nemohou být účtovány dodatečné příplatky za hovory nebo data čerpaná při cestování v rámci EU, resp. mohou být účtovány jen za velmi přísných podmínek, má nové datum platnosti.

Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise se dohodly, že nařízení prodlouží do roku 2032, tedy o deset let. Český telekomunikační úřad, který informaci o prodloužení nařízení přinesl, ve své monitorovací zprávě rovněž uvádí provedené změny z pohledu cen. Největší diskuse mezi členskými státy EU se týkala velkoobchodních cenových stropů.

“Od 1. ledna došlo ke snížení maximální velkoobchodní ceny za 1 GB dat v roamingu v zemích EU, a to ze 3 EUR na 2,5 EUR. To tedy po přepočtu referenčním směnným kurzem znamená, že od 1. ledna 2022 je tento strop ve výši 64,7 Kč bez DPH, namísto původní výše 77,64 Kč bez DPH (platné od 1. července 2021). K úpravě došlo rovněž u maximální ceny maloobchodního příplatku za příchozí roamingové volání v zemích EU z 0,0076 EUR/min (0,198 Kč bez DPH) na 0,0072 EUR/min (0,1876 Kč bez DPH),” vysvětluje ČTÚ.

Zdroj: ČTÚ