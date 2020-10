Pozor na nový podvod! Hackeři se vydávají za obchod rozdávající kupóny

Na českém internetu se objevila před několika dny nová bezpečnostní hrozba. Zatím neznámí hackeři se prostřednictvím komunikátorů Messenger a WhatsApp vydávají za řetězec Albert a výměnou za velmi citlivé údaje lákají na kupóny, které se údajně rozdávají v prodejnách. Jde o velký podvod, který může skončit i vybílením účtů důvěřivých a napálených uživatelů. Popis celého procesu poskytla společnost Avast. Prvním krokem útoku je to, že obdržíte zprávu od svého známého s informaci o kuponech v Albertu. On už nejspíš naletěl, vy ale nemusíte.

Když odkaz otevřete, velmi rychle zjistíte, proč se vám dotyčný rozhodl “nabídku” poslat. Hackeři chytře využívají důvěřivosti mezi přáteli a přímo vyzývají oběti k tomu, aby odkaz šířily. Když se skutečně vrhnete na přeposílání a splníte tím vstupní podmínku, dostanete se k nejvíce nebezpečnému kroku celého podvodu. Totiž zadání citlivých údajů. Nejprve jde jen o e-mail a heslo, později třeba i o údaje k platební kartě.

Pokud toto čtete a už jste se stali obětí falešné Messenger či WhatsApp zprávy nabízející kupóny Albert, v prvé řadě okamžitě zablokujte zadanou platební kartu. Následně změňte hesla k zásadním online účtům, jelikož to, které jste zadali, hackeři jistě okamžitě vyzkouší nejen pro vstup do e-mailové schránky. Do té vám mimochodem pravděpodobně začnou chodit další podvodné nabídky od stejných nebo i dalších útočníků. Vaše jméno a e-mailová adresa už budou možná navždy v rukou podvodníků. Když budete mít štěstí, zůstane jen u toho.

Už jste se setkali s touto zprávou? Jak jste reagovali?

Zdroj: Avast