Messenger má prý na svědomí záměrné rychlé vybíjení baterie

Jak jistě pozorujete i na vašem mobilním telefonu či tabletu, různé aplikace mají na svědomí různě rychlé vybíjení baterie. Hraní her je po této stránce jistě náročnější než třeba procházení e-mailů. Pak jsou aplikace, které by na první pohled neměly být tolik hladové po energii, ale jsou. Buď kvůli chybě či špatné vyladěnosti, nebo taky z důvodu testování různých funkcí. Že může být takové experimentování na hraně etiky, to dokazuje aktuálně probíhající soud v USA, kde proti sobě stojí datový vědec, dříve pracující na aplikaci Messenger, a společnost Meta.

George Hayward zažaloval svého bývalého zaměstnavatele kvůli výpovědi, kterou dostal poté, co odmítl provádět takzvané negativní testování. Třiatřicetiletý vědec uvádí, že takové experimenty umožňují technologickým společnostem úmyslně a zdánlivě skrytě vybíjet baterii kvůli testování funkcí nebo problémů jako je rychlost běhu jejich aplikace nebo načítání obrázku.

“Řekl jsem manažerce: ‘Tohle může někoho poškodit’, a ona řekla, že tím, že poškodíme pár lidí, můžeme pomoci větším masám,” popisuje Hayward, který prý kvůli neshodám kolem těchto praktik přišel o práci vloni v listopadu. “Každý datový vědec, který za něco stojí, ví, že se neubližuje lidem,” řekl muž pro New York Post.

George Hayward

V jeho žalobě dále stojí, že úmyslné vybíjení baterie uživatele přímo ohrožuje například v situacích, kdy potřebují využít telefon pro volání o pomoc. Hayward prý neví, kolik lidí bylo takovým negativním testováním ovlivněno, ale domnívá se, že se společnost do této praxe skutečně pustila. Fostal totiž údajně interní školicí dokument s názvem “Jak provádět promyšlené negativní testy”, který obsahoval příklady provádění takových experimentů. “Nikdy ve své kariéře jsem neviděl příšernější dokument,” řekl.

Jak moc používáte Messenger v mobilu?