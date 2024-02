Mediatek zahajuje ofenzivu! Komu nabízí slevu na procesory?

V minulosti nebyla pověst procesorů Mediatek úplně ideální, mnoho levných telefonů sázelo na extrémně nevýkonné procesory se špatným příjmem GPS. Kritika na adresu těchto procesorů byla oprávněná, Qualcomm byl nesrovnatelně lepší volbou a většina zákazníků jej nadále preferuje.

Doba se ale výrazně změnila, procesory od této společnosti fungují výborně a řada výrobců je osazuje do svých topmodelů. Ačkoliv je pro mě Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 tím nejlepším procesorem ve světě operačního systému Android, Mediatek je skvělou alternativou.

There are rumors that Samsung's budget lineup may expand its use of MediaTek processors, as MediaTek has recently offered special pricing exclusively for Samsung.

— Revegnus (@Tech_Reve) February 4, 2024