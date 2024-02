Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je pravděpodobně nejlepším mobilním procesorem současnosti

Pohání řadu vlajkových lodí, nechybí v Samsungu Galaxy S24 Ultra nebo chystaném Xiaomi 14 Ultra

Ještě v letošním roce ale bude představený procesor, jehož výkon naprosto zboří dosavadní žebříčky…

Před pár hodinami jsme publikovali recenzi modelu Samsung Galasy S24 Ultra, který patří k nejlepším mobilním telefonům ve světě operačního systému Android. Řada funkcí je možná jedině díky extrémně výkonnému procesoru, jakým Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 nepochybně je.

Konkrétně Samsung nikdy nepatřil k přeborníkům v rámci testů Antutu Benchmark, nejnovější vlajková loď se svým skóre výrazně zaostává za nejlepšími telefony současnosti, telefon nepřekonal hranici dvou milionů bodů. Mediatek Dimensity 9400 bude mít výkon dvojnásobný!

Naznačují to první výsledky, které se objevily na internetu. V těch chystaný procesor od společnosti Mediatek atakuje hranici 3,5 milionu bodů a jeho skóre je proti Samsungu Galaxy S24 Ultra téměř dvojnásobné. Nabízí se otázka nad reálným využitím takto obrovského výkonu, s rozmachem AI to ale pravděpodobně nebude problém teď ani v budoucnosti. V dalších oblastech je potřeba výkonu přirozeně nižší, jakkoliv například nahrávání 8K videa rovněž není jednoduché (ale tam to hodně ovlivňují další komponenty v mobilních telefonech, procesor není úplně v hlavní roli).

Mediatek Dimensity 9400 přijde v konfigurace 1+3+4, hlavní jádro Cortex-X5, tři výkonná jádra Cortex-X4 (současná generace má pouze jedno jádro Cortex X4) a navrch čtyři jádra Cortex-A720. Opět budou chybět jakákoliv úsporná jádra, Mediatek je ale s procesorem Dimensity 9300 evidentně spokojený a chce výkon posunout ještě dál.

Zdá se, že souboj společností Mediatek a Qualcomm se postupně vyostřuje a souboj o zákazníky ze světa výrobců mobilních telefonů bude velmi tvrdý. Jde o obrovské sumy peněz! Ačkoliv byl Qualcomm dosud vládcem, v poslední době se jeho pozice lehce otřásá. Navíc cena jeho procesorů o něco vzrostla, přitom už v minulosti rozhodně nebyly levné. Kombinace brutálního výkonu a nižší ceny může být pro Mediatek tím správným receptem na dosažení vyššího podílu na trhu prémiových telefonů. Kdo jako první nasadí Mediatek Dimensity 9400 do své vlajkové lodě? Dobrá otázka, osobně bych si vsadil na Honor nebo Vivo.

