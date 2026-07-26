Mapy Google možná čeká skvělé vylepšení. Naučí se plánovat výlety podle vašich rezervací i letenek Hlavní stránka Zprávičky V kódu poslední bety aplikace Mapy Google se našly zmínky o napojení na Gemini a jeho Personal Intelligence Navigace by díky tomu uměla poradit s cestou podle vašich rezervací, letenek i uložených míst Personal Intelligence ale v Česku zatím nefunguje a Google neřekl, kdy se to změní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Mapy Google patří k často používaným aplikacím a Google jim možná chystá pořádně chytrou vzpruhu. V kódu jejich nejnovější bety se objevily odkazy na propojení s Personal Intelligence – tedy funkcí Gemini, která si sama tahá souvislosti z vašich Google služeb. Navigace by pak dokázala naplánovat cestu přímo podle vaší schránky, rezervací nebo fotek. Než ale začnete jásat, je tu jeden zásadní problém. Na nové řetězce v kódu upozornil server Android Authority, který rozebral betaverzi aplikace označenou číslem 26.30. Personal Intelligence sama o sobě žádná novinka není: Gemini s ní umí propojit Gmail, Fotky Google, YouTube i další služby a odpovídat vám s ohledem na to, co o vás ví. Nové je právě to, že by se do téhle skládačky měly zapojit i Mapy. Mapy Google by dostaly hromadu nových schopností Propojení by z navigace udělalo něco jako osobního cestovního plánovače. Podle nalezených popisků by aplikace uměla pracovat s informacemi, které dnes máte roztroušené po e-mailu a dalších službách, a servírovat je rovnou na mapě. V kódu se konkrétně mluví o těchhle schopnostech. zobrazení vašich rezervací, letenek a dalších potvrzení přímo v aplikaci připomínka hotelů a rezervací v restauracích, které máte naplánované napojení na uložená místa a vzpomínky z Fotek Google chytřejší funkce Ask Maps, která by uměla naplánovat výlet na míru odpovědi přizpůsobené tomu, co vás v nejbližší době čeká Nejzajímavěji zní vylepšené ptaní se Map, tedy funkce Ask Maps. Místo obecného „najdi mi restauraci poblíž“ byste se mohli zeptat třeba „kde se navečeřím před tím letem“ a aplikace by si sama domyslela, o který let jde a kolik máte času. Celé kouzlo ale stojí na tom, že Mapám dovolíte nahlédnout do svých ostatních Google aplikací – bez toho propojení se nic dít nebude. Google propojil Režim AI s aplikacemi. Nakoupit na grilovačku tak jde přímo z Vyhledávače Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Že jde o smysluplný směr, Google potvrzuje i jinde. Teprve nedávno jsme psali o tom, jak stejné napojení na aplikace dostal Režim AI ve Vyhledávači, kde díky němu nakoupíte na grilovačku rovnou z výsledků hledání. To, že se novinka v Mapách zatím skrývá jen v kódu, ovšem znamená jedno: jistá zdaleka není. Jak jistá tahle novinka je? V betě se sice objevila dvě nová nastavení – „Připojené obsahové aplikace“ a „Personalizace“ – obě ale po rozkliknutí jen nekonečně načítají a zapnout se nedají. Kód navíc sám sebe označuje za rozpracovaný, takže výsledná podoba se ještě může proměnit, nebo funkce nemusí dorazit vůbec. U teardownů to platí dvojnásob: ukazují, na čem se pracuje, ne co je hotové. V Česku si na Personal Intelligence počkáme A teď ta podmínka, kterou jsme slibovali. Personal Intelligence se sice globálně rozjíždí, jenže Evropský hospodářský prostor včetně Česka zůstává zatím mimo hru – funkce míří do USA a řady dalších zemí, u nás ji ale nespustíte. Kdy se to změní, Google neupřesnil. Není to ostatně poprvé, kdy nová vychytávka Map dorazí k Čechům se zpožděním. Podobně jsme psali i o 3D navigaci v Android Autu, na kterou u nás zatím také čekáme. U funkcí navázaných na umělou inteligenci je to spíš pravidlo než výjimka. Android Auto dostává 3D navigaci v Mapách Google. Češi si ale musí počkat Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky I až Personal Intelligence do Map jednou dorazí, nepůjde o nic, co by se zaplo samo. Bude čistě na vás, jestli aplikaci propojíte se svým Gmailem, Fotkami a dalšími službami. Server Android Authority nadcházející aktualizaci, která by funkci měla přinést, označuje za dosud nejchytřejší v historii aplikace, takže jsme zvědaví, jak si Mapám po vylepšení povede v praxi. Chtěli byste, aby vám Mapy plánovaly cesty přímo z e-mailu a rezervací? Zdroj: Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Mode Aplikace Gemini Google Mapy Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. 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