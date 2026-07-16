Android Auto dostává 3D navigaci v Mapách Google. Češi si ale musí počkat

  • Mapy Google dostávají v Android Auto prostorovou navigaci s 3D budovami, terénem a jednotlivými stromy
  • Novinka se podle prvních hlášení šíří serverovou aktualizací a objevila se s Android Auto 17.3
  • Google ji zatím spustil jen v USA, do Česka ani dalších zemí zatím nedorazila

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.7.2026 12:00
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Google začal do Android Auto rozdávat prostorovou navigaci – přepracované zobrazení Map, které místo plochých čar ukazuje scénu s 3D budovami, terénem a jednotlivými stromy. Podle prvních hlášení se rozjela v polovině července, jenže zatím jen ve Spojených státech.

Jak vypadá prostorová navigace v Android Auto

Prostorová (popř. pohlcující, z anglického „immersive“) navigace mění klasickou mapu v podrobnější 3D scénu. Řidiči se podle Googlu snáz zorientují díky výrazným nadjezdům a sjezdům z dálnice a věrněji vykresleným budovám i krajině – Mapy dokážou vyobrazit i jednotlivé stromy podél trasy. Cíl je jasný: aby složitá křižovatka nebo správný sjezd byly na první pohled čitelnější než na ploché mapě.

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Google prostorovou navigaci ohlásil už v březnu a postupně ji zavádí napříč platformami. První hlášení o jejím spuštění v Android Auto dorazilo od uživatele Redditu poté, co přešel na verzi Android Auto 17.3. Podle všeho jde o serverovou aktualizaci – nezapíná ji tedy konkrétní verze aplikace, ale postupné přepínání na straně Googlu. To také vysvětluje, proč funkci zatím nevidí všichni.

Do Česka Android Auto novinku zatím nepustí

Háček je v dostupnosti. Prostorová navigace se rozjíždí zatím jen ve Spojených státech a Google se k rozšíření do dalších zemí nevyjádřil. Kdo je mimo USA – včetně Česka – si tak na efektní 3D zobrazení musí počkat, než ho Google uvolní globálně. Konkrétní termín zatím není žádný.

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Alespoň drobná útěcha: ve Spojených státech už prostorová navigace běží nejen v Android Auto, ale i na iPhonech, v CarPlay, v mobilních Mapách a ve vozech s vestavěným Androidem. I tam ale rollout postupuje pomalu, takže se novinka objevuje postupně. Až dorazí k nám, půjde spíš o vizuální vylepšení než o změnu toho, jak samotná navigace funguje.

Těšíte se v Android Auto na prostorovou navigaci, nebo vám stačí klasické Mapy?

Zdroje: Reddit, Android Authority

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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