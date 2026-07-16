Android Auto dostává 3D navigaci v Mapách Google. Češi si ale musí počkat Hlavní stránka Zprávičky Mapy Google dostávají v Android Auto prostorovou navigaci s 3D budovami, terénem a jednotlivými stromy Novinka se podle prvních hlášení šíří serverovou aktualizací a objevila se s Android Auto 17.3 Google ji zatím spustil jen v USA, do Česka ani dalších zemí zatím nedorazila Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Google začal do Android Auto rozdávat prostorovou navigaci – přepracované zobrazení Map, které místo plochých čar ukazuje scénu s 3D budovami, terénem a jednotlivými stromy. Podle prvních hlášení se rozjela v polovině července, jenže zatím jen ve Spojených státech. Jak vypadá prostorová navigace v Android Auto Prostorová (popř. pohlcující, z anglického „immersive“) navigace mění klasickou mapu v podrobnější 3D scénu. Řidiči se podle Googlu snáz zorientují díky výrazným nadjezdům a sjezdům z dálnice a věrněji vykresleným budovám i krajině – Mapy dokážou vyobrazit i jednotlivé stromy podél trasy. Cíl je jasný: aby složitá křižovatka nebo správný sjezd byly na první pohled čitelnější než na ploché mapě. Google prostorovou navigaci ohlásil už v březnu a postupně ji zavádí napříč platformami. První hlášení o jejím spuštění v Android Auto dorazilo od uživatele Redditu poté, co přešel na verzi Android Auto 17.3. Podle všeho jde o serverovou aktualizaci – nezapíná ji tedy konkrétní verze aplikace, ale postupné přepínání na straně Googlu. To také vysvětluje, proč funkci zatím nevidí všichni. Do Česka Android Auto novinku zatím nepustí Háček je v dostupnosti. Prostorová navigace se rozjíždí zatím jen ve Spojených státech a Google se k rozšíření do dalších zemí nevyjádřil. Kdo je mimo USA – včetně Česka – si tak na efektní 3D zobrazení musí počkat, než ho Google uvolní globálně. Konkrétní termín zatím není žádný. Používáte YT Music nebo Spotify v Android Auto? Právě teď se do něj šíří zcela nový přehrávač Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Alespoň drobná útěcha: ve Spojených státech už prostorová navigace běží nejen v Android Auto, ale i na iPhonech, v CarPlay, v mobilních Mapách a ve vozech s vestavěným Androidem. I tam ale rollout postupuje pomalu, takže se novinka objevuje postupně. Až dorazí k nám, půjde spíš o vizuální vylepšení než o změnu toho, jak samotná navigace funguje. Těšíte se v Android Auto na prostorovou navigaci, nebo vám stačí klasické Mapy? Zdroje: Reddit, Android Authority Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Auto Android Auto aktualizace Mapy Google Navigace Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší? Jakub Kárník 20.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Řidiči, zbystřete! Mapy.cz se teď umí vypořádat s nečekanou překážkou na trase Libor Foltýnek 23.6.2024