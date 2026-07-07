Používáte YT Music nebo Spotify v Android Auto? Právě teď se do něj šíří zcela nový přehrávač Hlavní stránka Zprávičky Do Android Auto se šíří přepracovaný přehrávač hudby pro Spotify, YouTube Music i další aplikace Novinkou je rozmazaný obal alba na pozadí, lišta v duchu Material 3 a přeskupená tlačítka YouTube Music má ale u části uživatelů problém s mizející záložkou Knihovna Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.7.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Drobnost, kterou ale ocení každý, kdo v autě řeší hudbu. Do Android Auto se konečně ve větším šíří přepracovaný přehrávač, na který jsme čekali od začátku roku. Netýká se jen Spotify, ale i YouTube Music a dalších aplikací. Rozmazaný obal a lišta v Material 3 YouTube Music kazí dojem mizící knihovnou Rozmazaný obal a lišta v Material 3 Nový přehrávač u Spotify přináší rozmazaný obal alba na pozadí, ovládací lištu v duchu Material 3 Expressive a jinak uspořádaná tlačítka. Design se v betě ukazoval už od ledna, teprve teď se ale dostává k širšímu okruhu řidičů. Stejný vzhled by se měl objevit i v YouTube Music a Pocket Casts; přehrávač navíc dostal výraznější tlačítko „palec dolů“ mezi ovládacími prvky. YouTube Music kazí dojem mizící knihovnou Ne všechno je ale růžové. Část uživatelů YouTube Music hlásí, že jim z aplikace mizí záložka Knihovna. Pomáhá prý reset aplikace v telefonu, ale je to otravné řešení něčeho, co by fungovat mělo samo. Jde o připomínku, že i drobné vizuální aktualizace umí přinést vlastní chybky — a v autě, kde chcete mít ruce co nejméně u displeje, to platí dvojnásob. Dorazil nový přehrávač i k vám, nebo pořád čekáte? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Auto Spotify YouTube Music Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Android Auto dostává nový hudební přehrávač. Mrkněte, jak vypadá Adam Kurfürst 29.12.2024 Velká aktualizace Android Auto 13.4 je tady. Co všechno přináší? Jakub Kárník 20.12.2024 Velký problém s Android Auto: Hromada řidičů hlásí stejnou závadu, Google konečně reaguje Jakub Kárník 19.12.2024 Erotika se dá nalézt prakticky všude. Už i na Spotify Libor Foltýnek 3.1.2025