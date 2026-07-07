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Používáte YT Music nebo Spotify v Android Auto? Právě teď se do něj šíří zcela nový přehrávač

  • Do Android Auto se šíří přepracovaný přehrávač hudby pro Spotify, YouTube Music i další aplikace
  • Novinkou je rozmazaný obal alba na pozadí, lišta v duchu Material 3 a přeskupená tlačítka
  • YouTube Music má ale u části uživatelů problém s mizející záložkou Knihovna

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
7.7.2026 18:00
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Drobnost, kterou ale ocení každý, kdo v autě řeší hudbu. Do Android Auto se konečně ve větším šíří přepracovaný přehrávač, na který jsme čekali od začátku roku. Netýká se jen Spotify, ale i YouTube Music a dalších aplikací.

Rozmazaný obal a lišta v Material 3

Nový přehrávač u Spotify přináší rozmazaný obal alba na pozadí, ovládací lištu v duchu Material 3 Expressive a jinak uspořádaná tlačítka. Design se v betě ukazoval už od ledna, teprve teď se ale dostává k širšímu okruhu řidičů. Stejný vzhled by se měl objevit i v YouTube Music a Pocket Casts; přehrávač navíc dostal výraznější tlačítko „palec dolů“ mezi ovládacími prvky.

android auto new media player 1
android auto new media player 3

YouTube Music kazí dojem mizící knihovnou

Ne všechno je ale růžové. Část uživatelů YouTube Music hlásí, že jim z aplikace mizí záložka Knihovna. Pomáhá prý reset aplikace v telefonu, ale je to otravné řešení něčeho, co by fungovat mělo samo. Jde o připomínku, že i drobné vizuální aktualizace umí přinést vlastní chybky — a v autě, kde chcete mít ruce co nejméně u displeje, to platí dvojnásob.

Dorazil nový přehrávač i k vám, nebo pořád čekáte?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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