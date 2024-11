Mapy Google začnou využívat umělou inteligenci

Gemini pomůže lépe vyhledávat a dá zajímavé tipy

Google se tímto krokem snaží dohnat konkurenci jako OpenAI

Nejzásadnější událostí uplynulého týdne bylo zaručeně to, že OpenAI spustila vyhledávač ChatGPT Search. To nadělalo vrásky mnoha jejím konkurentům a především Googlu, jehož vyhledávač a “googlování” se staly téměř symbolem internetu. A tak se vedení společnosti při představování čtvrtletních výsledků nechalo slyšet, že svou umělou inteligenci Gemini také vypustí dál do online světa. A to do svých map.

V Mapách Google se tak nově bude zobrazovat další kategorie pro vyhledávání. Ta vám nepomůže jen s nalezením jednoho konkrétního cíle, ale pomůže vám naplánovat si večer nebo třeba celý pobyt. Bude stačit položit umělé inteligenci od Googlu dotaz jako “Jak strávit večer v Praze?” nebo “Jaké akce pro děti se konají v Brně?” a dostanete celou sadu různých tipů na konkrétní místa, časy – ale dozvíte se i detaily.

Gemini navíc dokáže zohlednit i požadovaný denní čas nebo roční období, což dosud Mapy Google nezvládaly. Takže své odpovědi nabídne velmi konkrétně. Problém by jí neměly dělat ani jakékoliv otevřené dotazy, na které by měla dokázat najít odpověď. Ve spojení s populární mapovou aplikací tak jde o velmi zajímavý prvek, který určitě najde své příznivce.

Využíváte Mapy Google nebo máte jiného favorita?

Zdroj: Google