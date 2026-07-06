Loop Air je extra levná konkurence Whoopu a Fitbitu Air. Oproti nim má navíc jednu velkou výhodu Hlavní stránka Zprávičky Fitness náramek Loop Air bez displeje sází na integrovanou GPS, což je v téhle cenové kategorii vzácnost Stojí zhruba 60 dolarů (orientačně 1 300 Kč) a slibuje i záznam EKG a odhad krevního tlaku Zdravotní funkce ale nejsou certifikované, takže je berte spíš jako orientační Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Předplatné za sledování spánku a kondice? Náramky jako Whoop či Google Fitbit Air jsou svým způsobem drahá zábava. Právě na jejich klientelu míří novinka od značky Rogbid — Loop Air, náramek bez displeje za zhruba 60 dolarů (orientačně 1 300 Kč), který na papíře nabízí nezvykle bohatou výbavu. Jako vždy u téhle kategorie ale platí: čtěte drobným písmem. GPS bez displeje? EKG a tlak? Spíš marketing než medicína GPS bez displeje? Největší lákadlo je integrovaná GPS. To v téhle třídě obvykle nenajdete, přitom umožní přesně měřit vzdálenost bez telefonu v kapse — ocení to hlavně běžci, kterým stačí jet podle pocitu a tempo neřešit v reálném čase. Klasické optické senzory hlídají tep, okysličení krve i variabilitu srdečního rytmu a nechybí ani sledování spánku. Výrobce udává výdrž až týden a odolnost 5 ATM. EKG a tlak? Spíš marketing než medicína A teď to drobné písmo. Náramek sice slibuje záznam a rozbor EKG, jenže spolehlivost takové interpretace je u levné elektroniky sporná. Podstatné je, že Loop Air není certifikovaný jako zdravotnický prostředek, takže jeho hodnoty berte s velkou rezervou. Totéž platí pro odhad krevního tlaku — výrobce sám přiznává, že nejde o skutečné měření, ale o odhad. Loop Air je tak zajímavý kousek pro toho, kdo chce levně a bez předplatného sledovat aktivitu a spánek, ale nebere zdravotní čísla jako lékařskou diagnózu. K nám se dostane nejspíš jen dovozem z Číny přes tržiště typu AliExpress, s čímž souvisí i obvyklé kompromisy okolo dopravy a záruky. Dali byste šanci levnému náramku bez displeje, nebo si připlatíte za značku? Zdroj: Rogbid O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář EKG fitness náramek GPS Mohlo by vás zajímat LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5 Marek Houser 29.12.2021 Xiaomi Mi Band 5 otestován. Stojí nový levný sportovní náramek za to? Marek Houser 5.7.2020 Xiaomi Mi Band 3 recenze: Levný fitness náramek, kterému k dokonalosti chybí už jen kousek Jan Dolejš 29.6.2018 Lidl prodává extrémně levný chytrý náramek. Půjdete do něj? Jakub Kárník 20.10.2022 Exkluzivně: Xiaomi Smart Band 9 Active bude stát pakatel, přinese lepší výdrž a plynulejší displej Adam Kurfürst 28.10.2024 Xiaomi Mi Band 4 recenze: vylepšený fitness náramek za nízkou cenu Lukáš Mrkvička 11.6.2019