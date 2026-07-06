TOPlist

Loop Air je extra levná konkurence Whoopu a Fitbitu Air. Oproti nim má navíc jednu velkou výhodu

  • Fitness náramek Loop Air bez displeje sází na integrovanou GPS, což je v téhle cenové kategorii vzácnost
  • Stojí zhruba 60 dolarů (orientačně 1 300 Kč) a slibuje i záznam EKG a odhad krevního tlaku
  • Zdravotní funkce ale nejsou certifikované, takže je berte spíš jako orientační

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
6.7.2026 12:00
Ikona komentáře 0
loop air jpg

Předplatné za sledování spánku a kondice? Náramky jako Whoop či Google Fitbit Air jsou svým způsobem drahá zábava. Právě na jejich klientelu míří novinka od značky Rogbid — Loop Air, náramek bez displeje za zhruba 60 dolarů (orientačně 1 300 Kč), který na papíře nabízí nezvykle bohatou výbavu. Jako vždy u téhle kategorie ale platí: čtěte drobným písmem.

GPS bez displeje?

Největší lákadlo je integrovaná GPS. To v téhle třídě obvykle nenajdete, přitom umožní přesně měřit vzdálenost bez telefonu v kapse — ocení to hlavně běžci, kterým stačí jet podle pocitu a tempo neřešit v reálném čase. Klasické optické senzory hlídají tep, okysličení krve i variabilitu srdečního rytmu a nechybí ani sledování spánku. Výrobce udává výdrž až týden a odolnost 5 ATM.

EKG a tlak? Spíš marketing než medicína

A teď to drobné písmo. Náramek sice slibuje záznam a rozbor EKG, jenže spolehlivost takové interpretace je u levné elektroniky sporná. Podstatné je, že Loop Air není certifikovaný jako zdravotnický prostředek, takže jeho hodnoty berte s velkou rezervou. Totéž platí pro odhad krevního tlaku — výrobce sám přiznává, že nejde o skutečné měření, ale o odhad.

loop air

Loop Air je tak zajímavý kousek pro toho, kdo chce levně a bez předplatného sledovat aktivitu a spánek, ale nebere zdravotní čísla jako lékařskou diagnózu. K nám se dostane nejspíš jen dovozem z Číny přes tržiště typu AliExpress, s čímž souvisí i obvyklé kompromisy okolo dopravy a záruky.

Dali byste šanci levnému náramku bez displeje, nebo si připlatíte za značku?

Zdroj: Rogbid

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

LIDL Amazfit T-Rex Xiaomi Mi Band 5

LIDL nabízí hodinky Amazfit T-Rex a náramek Xiaomi Mi Band 5

Marek Houser
29.12.2021
Xiaomi Mi Band 5 recenze

Xiaomi Mi Band 5 otestován. Stojí nový levný sportovní náramek za to?

Marek Houser
5.7.2020
xiaomi mi band 3 recenze

Xiaomi Mi Band 3 recenze: Levný fitness náramek, kterému k dokonalosti chybí už jen kousek

Jan Dolejš
29.6.2018

Lidl prodává extrémně levný chytrý náramek. Půjdete do něj?

Jakub Kárník
20.10.2022
Xiaomi Smart Band 9 Active únik

Exkluzivně: Xiaomi Smart Band 9 Active bude stát pakatel, přinese lepší výdrž a plynulejší displej

Adam Kurfürst
28.10.2024
Xiaomi Mi Band 4 recenze

Xiaomi Mi Band 4 recenze: vylepšený fitness náramek za nízkou cenu

Lukáš Mrkvička
11.6.2019