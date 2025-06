Logitech omylem světu ukázal tajnou myš! Takhle vypadá očekávaná MX Master 4

Fanoušci produktivity zpozorněte – Logitech chystá novou generaci své ikonické produktivní myši. Na Redditu se objevil obrázek připravovaného modelu Logitech MX Master 4, který unikl přímo z oficiálního instagramového účtu výrobce. Snímek se sice na internetu dlouho neohřál, společnost ho rychle stáhla, ale pozorný uživatel stačil vytvořit screenshot, který nám dává první pohled na nový design.

Série MX Master patří již léta mezi nejoblíbenější profesionální myši na trhu. Stávající model MX Master 3S je v prodeji už téměř tři roky a přinesl oproti základnímu modelu MX Master 3 jen drobná vylepšení jako tišší tlačítka a vyšší citlivost. Nová generace s označením MX Master 4 by už měla nabídnout výraznější posun kupředu.

Co víme o nové myši?

Ačkoliv Logitech zatím žádné oficiální informace nezveřejnil, díky úniku snímku a certifikaci v Brazílii máme několik zajímavých poznatků. Brazilský web Tecnoblog zjistil, že myš s modelovým označením MR0118 prošla 9. května certifikací u tamní telekomunikační agentury Anatel, která plní obdobnou funkci jako americká FCC. To je jasným signálem, že se blíží oficiální uvedení na trh.

Z uniklého obrázku je patrné, že designových změn není mnoho, ale jsou cílené a promyšlené. Boční scrollovací kolečko bylo přesunuto mírně dopředu a výš, což by mělo zlepšit ergonomii jeho používání. Hlavní tlačítka zabírají více prostoru na vrchní části myši a působí kompaktnějším dojmem než u předchozí generace. Celkový tvar a křivky myši však zůstávají věrné známému designu řady MX Master.

Diskuzní fóra okamžitě začala spekulovat o dalších možných vylepšeních, která by nová generace mohla přinést. Mezi nejčastěji zmiňované patří lepší kvalita sledování pohybu, vyšší vzorkovací frekvence (polling rate) či možnost uložení USB přijímače přímo do těla myši.

Prostor pro vylepšení

MX Master 3S, přes všechny své kvality, nabízí několik oblastí, kde se může nástupce výrazně zlepšit. Současný model disponuje vzorkovací frekvencí pouhých 125 Hz přes Bluetooth i USB dongle, což může na monitorech s vysokou obnovovací frekvencí působit trhaně. Jak jeden uživatel na Redditu poznamenal: „Potřebují zlepšit vzorkovací frekvenci, alespoň s dongle – používání MX3S s 240Hz monitorem je bolestivé…“

A to sám mohu potvrdit. Dlouho jsem nemohl přijít na to, proč se mi s MX Master 3S myš zasekává a neběží tak plynule. Působí to, jako kdyby ukazatel myši běžel v 60 Hz, zatímco ostatní prvky systému ve 144 Hz a opravdu to nevypadá dobře. S USB donglem je to sice maličko lepší, ale pořád to má k plynulosti herních myší hodně daleko.

Dalším často kritizovaným aspektem je laserový snímač Darkfield, který sice funguje na mnoha površích včetně skla, ale jeho rozlišení je pouze 8 000 DPI. V době, kdy herní myši běžně nabízejí 20 000 DPI a více, jde o prostor pro zlepšení. Hmotnost 141 gramů je dalším parametrem, kde by odlehčení mohlo přinést lepší uživatelský zážitek.

Z praktického hlediska by mnoho uživatelů uvítalo možnost uložení USB přijímače do těla myši při přenášení, což současná verze neumožňuje.

Těšíte se na Logitech MX Master 4?

Zdroj: Reddit