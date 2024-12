Seká se vám myš Logitech? Řešení může být překvapivé

Používáte myš od Logitechu, máte ji připojenou přes unifying receiver a stává se vám, že se kurzor začne nesnesitelně trhat? Příčina je paradoxně právě v unifying receiveru. Řešením je připojit myš přes Bluetooth nebo změnit umístění přijímače.

Periferie Logitech patří k tomu nejlepšímu, co se dá koupit a jeho myš MX Master 3S je prakticky dokonalá. Miluju její ergonomii a její tichá tlačítka. Jenže celkem pravidelně se mně stávalo, že se kurzor myši začal pohybovat trhaně. Někdy to bylo jen mírně nepříjemné, jindy byl problém trefit se do ovládacích prvků. Přitom jsem měl myš připojenou přes speciální unifying receiver, který by měl poskytovat nejlepší uživatelský zážitek!

Změna připojení

Zkusil jsem nakonec ze zoufalství změnit připojení na Bluetooth a přišlo překvapení. Kurzor myši se začal pohybovat zcela plynule. Vzhledem k tomu, že mám Bluetooth v PC řešené pomocí USB donglu a mám ho hlavně kvůli sluchátkám a grafickému tabletu, dost mě to překvapilo.

MX Master 3S

Rušení

Zdálo by se, že je problém vyřešen. Jenže mě to začalo zajímat, a když jsem prošel pár diskuzí, našel jsem několik zmínek o možném rušení. Spekuluje se, že vzhledem k miniaturizaci přijímače mu vadí, když je zapojen přímo v portu USB. Pomůže prý, když se mezi port a přijímač vloží kabel.

Dále se doporučuje používat port USB 2 místo USB 3. Protože jsem zrovna měnil kameru za 4K model s podporou Windows Hello, měl jsem v PC jeden volný kabel na USB 2 portu. Zapojil jsem tedy přijímač do něho a opravdu, kurzor myši se pohybuje opět plynule!

Herní monitor

Polling rate

Existuje ještě jedno trhání kurzoru myši, které mohou pociťovat majitelé monitorů s vysokou obnovovací frekvencí. MX Master 3S má totiž polling rate jen 125 Hz, což na ty nejlepší herní monitory prostě nestačí. Tento typ trhání je ale úplně jiný, než ten, který jsem řešil já.

Závěr

Popisované řešení se změnou připojení nemusí zabrat vždy. Příčin trhaného pohybu kurzoru myši může být totiž více. Za zkoušku to ale určitě stojí.

Seká se vám kurzor myši?

Zdroj: anandtech, Reddit (1, 2)