Logická hra The Lost Ship je nyní zdarma

Logická dobrodružná hra The Lost Ship je nyní zdarma ke stažení z Google Play. Tato “point and click” adventura od vývojářského studia Syntaxity ještě nedávno stála 80 Kč. Byť se o této hře toho moc nepíše, stáhlo si ji už více než 13 tisíc uživatelů a na Google Play má průměrné hodnocení 4,6.

The Lost Ship Syntaxity

Tato hra je určena hlavně pro příležitostné hráče. Dostanete se v ní na tropický ostrov, na kterém budete hledat vodítka a řešit hlavolamy. Příběh hry se odvíjí kolem ztracené pirátské lodi, o které vám jako dítěti vyprávěl váš strýček Harry. Ta se podle jeho informací potopila u jednoho ostrova v Karibiku. Teď už jste ale dospělí a rozhodli jste se naplnit svůj dětský sen a loď s pokladem najít.

The Lost Ship není jediná placená hra, která je nyní zdarma. V rámci snahy o udržení lidí doma během pandemie COVID-19 se ke stejnému kroku rozhodla i další vývojářská studia. Studio Square Enix spustilo minulý měsíc kampaň s názvem “Stay Home And Play” a následně rozdalo zcela zdarma tituly jako Lara Croft GO, Hitman GO, Hitman Sniper či Deus Ex GO.

Hrajete během koronakrize hry víc než obvykle?

Zdroj: DroidGamers.com