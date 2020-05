Stáhněte si peckovou střílečku Hitman Sniper po omezenou dobu zdarma

Studio Square Enix spustila minulý měsíc kampaň s názvem “Stay Home And Play” a následně odstartovala vlnu a rozdala několik svých her zcela zdarma. Za zmínku stojí Lara Croft GO, Hitman GO či Deus Ex GO. Nedávno společnost oznámila, že brzy oznámí další hru, která bude k dispozici zdarma a tak se také stalo. Hitman Sniper je nyní po omezenou dobu zdarma jak na Google Play, tak i na iOS.

Tato střílečka z pohledu první osoby je k dispozici zdarma až do 21. května 2020, takže je dostatek času na to ji stáhnout. Pokud si nejste jisti, zda o ni máte zájem, alespoň si ji uložte do své knihovny, kde vám následně zůstane. Normálně stojí 32 korun, takže ušetříte a máte pivko zdarma.

Pokud bude Square Enix pokračovat dále, teoreticky bychom se mohli jednou dočkat zdarma také her jako Life is Strange či Final Fantasy. Dobrodružství Max a Chloe jistě patří k nejlepším adventurám nejen na telefonech, ale také na počítačích.

Stáhnete si Hitman Sniper zdarma?

Zdroj: neowin.net