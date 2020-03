Už i na LinkedInu se testují Stories. Budou tam mít vůbec význam?

Snapchat, Instagram, Facebook. Na těchto sociálních sítích se přesně v uvedeném pořadí objevila funkce Stories aneb Příběhy. Na svět ji přivedl Snapchat v roce 2013. Těší se čím dál větší oblibě a o jejím zavedení uvažují i platformy, od kterých byste to asi nečekali. Do řady se nyní postavil Microsoftem vlastněný portál LinkedIn, který slouží zejména k efektivnímu propojování odborníků, zaměstnavatelů a personalistů. Říkáte si, že by na takovém místě skoro pubertální funkce neměla uplatnění? Máme asi stejný názor. Ale na sociální síti LinkedIn se již formát Stories testuje. A úmysly vysvětluje přímo jeden z šéfů.

“Mají jasnou funkci: nabízejí odlehčenou formu sdílení jednorázového obsahu, u kterého není důležitá kvalita a který na profilu nezůstane. Vloni jsme si začali říkat, jak by asi mohly Stories mezi profesionály vypadat. Myslím si, že interakce s lidmi při pauze na kávu nebo při setkání na chodbě je podobná. Takové útržky a okamžiky by mohli lidé sdílet. Formát je vhodný také pro sdílení obsahu z porad a jiných firemních událostí,” popisuje plány LinkedInu jeho produktový šéf Pete Davies. Dodává také, že firma počítá s tím, že někteří noví uživatelé sítě LinkedIn se Stories vlastně vyrostli a použití i tam pro ně bude přirozené. Firma odstartovala interní testování, po němž se rozhodne, zda je to dobrý nápad.

Uspějí podle vás Stories na LinkedInu?

Zdroj: LinkedIn