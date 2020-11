Masově vyráběný telefon s rolovací obrazovkou? Prý se dočkáme v březnu

Kdy tu budeme mít další vývojový stupeň mobilních displejů? Pomalu si zvykáme na ty ohebné a vyhlížíme další kreativní a praktické zpracování. Jako jedna z logických cest se jeví vývoj obrazovek rolovacích a čeká se na první masově vyráběnou vlaštovku. Kdo ji nakonec vyrobí? Údajně se této role chopí jihokorejská firma LG, která prý dokonce bude mít telefon s rolovacím displejem už v březnu roku 2021.

Svým způsobem revoluční mobil by měl patřit do iniciativy Explorer Project, pod jehož hlavičkou se letos objevil i zajímavý a kontroverzní Wing. Telefon LG s rolovacím displejem pro rok 2021 má zatím podle serveru TheElec pracovní jméno B Project. Konstrukčně se nemá moc lišit oproti dosavadním nápadům s touto technologií. Na jedné straně by se měla obrazovka navíjet či odvíjet, čímž se bude mobil měnit i svou velikost. Idea to tedy není revoluční, nicméně LG by mělo být skutečně první, kdo takový telefon pošle na výrobní linku v masovém množství.

Co myslíte? Bude LG skutečně první?

Zdroj: pharena