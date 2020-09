LG Wing oficiálně: světový unikát se skvělými parametry

Společnost LG oficiálně otevírá se svým modelem Wing novou kapitolu na poli mobilních telefonů. Firmu zřejmě přestávají bavit tradiční telefony a tak se do nich snaží zakomponovat něco navíc. A to něco navíc je displej. Ten můžete totiž používat buď normálně, nebo je možné ho vysunout a používat hned dva displeje najednou. No a jaký tedy telefon vlastně je a jaké má parametry?

LG Wing oficiálně

Pod telefon se podepsalo oddělení LG Explorer Project. To se snaží vdechnout tradičním telefonům nový život a dle jejich slov je model Wing pouze začátek. Pokud se na telefon podíváte a vezmete ho do ruky, nepřijde vám na něm nic až tolik divného. Přední stranu pokrývá 6,8″ P-OLED panel s Full HD+ rozlišením a poměrem stran 20,5:9. Jestliže však provedete výsuvné gesto, vynoří se tento telefon do vertikální polohy a pod ním se nám rozsvítí další 3,9″ G-OLED panel rovněž s Full HD+ rozlišením.

Přední 32 megapixelová selfie kamerka je vysouvací a tak nelze očekávat žádnou voděodolnost. Velkou výhodou telefonu je fakt, že ho můžete používat úplně normálně, jako každý jiný telefon. Benefit v podobě druhého displeje můžete využít pouze v případech, kdy to skutečně potřebujete. A právě to se nám na telefonu velice zamlouvá. Umíme si představit sledování videa na hlavním displeji a vybírání dalšího na druhém, ale třeba i zcela nové ovládání her, kdy byste měli možnost vidět celou obrazovku. Využití se ale najde mnohem více.

Otočná konstrukce je vybavena hydraulickým tlumičem a LG tvrdí, že by měl telefon zvládnout 200 000 otočení. Ostatní rozměry pak činí 169,5 x 74,5 x 10,9 mm a telefon váží 260 gramů, což se dá ale vzhledem ke druhému displeji odpustit. Na zadní straně pak nalezneme 64 megapixelový hlavní fotoaparát, 12 megapixelový ultraširokoúhlý snímač a další 13 megapixelovou ultraširokoúhlou kameru, která slouží primárně pro režim “naležato”.

O výkon se stará čipset Snapdragon 765, kterému sekunduje 8 GB RAM a 128 či 256 GB úložiště. Výdrž baterie by měla být díky 4 000 mAh akumulátoru solidní. Zatím bohužel neznáme oficiální ceny, ovšem firma by o nich měla informovat ještě tento týden.

Jak byste využili druhý displej vy?