LG obrátilo o 180 stupňů, přemýšlí o odchodu z pole smartphonů

Ještě před několika dny LG urputně vyvracelo možnost odchodu z pole smartphonů. Celou kauzu odchodu začal deník The Elec, který tvrdil, že společnost svým zaměstnancům zaslala zprávu, která měla říkat, že LG končí s telefony, tedy s jejich navrhováním a výrobou. LG toto tvrzení označila za pomluvy a zvěsti. Karta se ale očividně obrací. Generální ředitel společnosti LG Kwon Bong-seok zaměstnancům oznámil, že společnost uvažuje o velkých změnách ve svém podnikání se smartphony. Jak to tedy vlastně je?

Hned několik deníků uvedlo, že společnost LG přemýšlí o opuštění pole smartphonů. Deník Bell uvedl, že LG uvažuje o změně stylu svého podnikání takovým způsobem, že z trhu stáhne pouze svoji prémiovou řadu smartphonů.New Daily naopak uvádí, že LG zvažuje prodej celého svého podnikání se smartphony. Společnost LG ve svém prohlášení pro The Verge potvrdila pouze to, že zpráva zaslaná Kwon Bong-seokem o změnách v podnikání byla pravdivá.

Poznamenala ale, že ještě není nic rozhodnuto a nelze tedy na 100% říct, že LG končí s telefony. Vedení společnosti LG je odhodláno učinit jakékoli rozhodnutí, které bude nezbytné k vyřešení svých problémů v mobilním průmyslu. Společnost LG sice slíbila, že telefon jménem Rollable bude spuštěn v roce 2021, jestli se ho ale opravdu dočkáme je záhadou. Otázkou nyní zůstává, proč se LG nerozhodne, jestli s telefony končí anebo ne. Výsledkem je totiž neustále mlžení o svém odchodu ze scény telefonních přístrojů.

Zničí LG samo sebe těmi neustálými změnami?