LG experimentuje. Chystá prý telefony s rolovacím a vyklápěcím displejem

Společnost LG podle všeho nehodlá naskočit do rozjetého vlaku s vývojem ohebných displejů. Respektive ne v té podobě, jakou nastavily například přístroje Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold / Z Flip nebo Motorola Razr 2019. Redakce Korea Herald přišla s informací, že firma pracuje na úplně jiných, ale neméně extravagantních variantách. První z nich je přístroj s rolovací obrazovkou. To je věc, kterou mnozí považují za další vývojový stupeň pro mobilní displeje a nikdo se asi nebude moc divit, když se o to pokusí právě i LG. Tedy výrobce, který už má na trhu s podobnou technologií velkou televizi. Vývoj už je v této oblasti v pokročilé fázi, první prototypy už ukázalo třeba i TCL. Druhý údajně zvažovaný koncept je ale trochu zvláštní.

Toto není reálný telefon. Korejská redakce si jen evidentně spojila nápad s vyklápěcím displejem s nelichotivými výsledky firmy LG. Je pravda, že takto by šly grafy lépe vidět.

U dalšího údajně zvažovaného designu bychom se asi nebáli použít slovo vykopávka. Jihokorejská firma prý hodlá oživit nápad s horizontálně vyklápěcím displejem. Že si to teď nedokážete představit? Zkuste si vybavit nebo vyhledat telefony Nokia N93 nebo Samsung Anycall SCH-V600. Zatímco v těchto už skoro prehistorických přístrojích šlo o kombinaci klávesnice a výklápěcího displeje, nový mobilní telefon LG by prý měl displeje dva. Úplně si nedokážeme představit, k čemu by to asi bylo a jak to může vypadat, ale třeba LG překvapí. Nebo taky může jít o patent uložený do šuplíku. Zajímavé ale je, že k tomuto telefonu už redakce Korea Herald tipuje i cenu. Má jít v přepočtu o cca 20 tisíc korun.

Myslíte, že LG opravdu oba tyto styly použije?

Zdroj: aauthority