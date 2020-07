Herní mobil Legion od Lenovo oficiálně představen. Dokázal i překvapit

Čínská společnost Lenovo dnes na domácím území oficiálně ukázala svůj nový (a první) herní telefon ze série Legion. K tomuto mobilu jsme už díky únikům i předem zveřejňovaným informacím hodně věcí věděli. Přesto dokázal v lecčem překvapit. Úplně poprvé jsme se například dozvěděli název, který zní Legion Duel. Ten by se měl používat všude ve světě vyjma domovské Číny, kde se mu bude říkat Legion Pro. Nového herního mobilu by se měla co nevidět dočkat i Evropa či Jižní Amerika, nicméně v USA se prý prodávat nebude. No a jaké parametry tedy Lenovo Legion Duet nabídne? Velká spousta z nich byla při prezentaci vlastně jen potvrzena. Dozvěděli jsme se ale například o oficiálních kombinacích pamětí. S čímž souvisejí i ceny (zatím čínské).

Parametry herního mobilu Lenovo Legion Duet

Android 10

6,65″ AMOLED displej s frekvencí 144 Hz (240 Hz pro reakce na dotyky)

(240 Hz pro reakce na dotyky) čipset Qualcomm Snapdragon 865+ (o 10 % výkonnější než 865)

(o 10 % výkonnější než 865) zadní fotoaparáty 64Mpx hlavní + 16Mpx ultraširoký

20Mpx selfie kamera umístěná ve středu delší hrany telefonu

5000mAh baterie s podporou 90W nabíjení (plné nabití za 30 minu t )

) dva USB-C porty , dvě herní tlačítka, čtyři mikrofony, dva obvody tekutého chlazení

, dvě herní tlačítka, čtyři mikrofony, dva obvody tekutého chlazení paměťové varianty a ceny (čínské) 8/128 GB za 3 499 Yuanů / cca 11 400 Kč 12/128 GB za 3 899 Yuanů / cca 12 700 Kč 12/256 GB za 4 199 Yuanů / cca 13 700 Kč 16/512 GB za 5 999 Yuanů / 19 500 Kč



Herní tlačítka a frekvence obrazovky 144 Hz už byly podle výrobce optimalizovány pro více než 130 her a přibývat budou další. Potenciál nových vychytávek tak bude využitý. Z hlediska konektivity nabídne nový Legion Duet připojení přes WiFi 6, takže se hráči mohou těšit na ničím nerušenou zábavu s velmi nízkou latencí.

Tak co říkáte na nový přírůstek do rodiny herních mobilů?

